Los ‘Hispanos’ cierran con pleno la primera fase del Europeo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

La selección española masculina de balonmano cerró con pleno de victorias la primera fase del Campeonato de Europa que se está disputando en Hungría y Eslovaquia tras imponerse sin excesiva brillantez por 24-28 este lunes a Bosnia y Herzegovina.

Los ‘Hispanos’, actuales campeones, no se jugaban ya nada ya que estaban clasificados y con los dos puntos asegurados en la Ronda Principal, y pagaron la ‘inevitable’ cierta falta de intensidad, sobre todo en la primera parte, ante un rival que lo aprovechó y al que no superó en el marcador hasta los minutos finales.

Hubo dos partes bien diferenciadas en este duelo final entre dos equipos sin nada en juego. España no estuvo a su mejor nivel en ninguna de las dos, pero sí elevó su intensidad en los segundos 30 minutos para incomodar más al ataque del combinado balcánico, al que redujo a diez tantos, apenas dos en los diez finales.

Hasta ese momento, la selección de Jordi Ribera, que dio descanso a Aleix Gómez, Ángel Fernández y Rodrigo Corrales, no pudo hacer valer una teórica superioridad que no se había plasmado en la pista. Sin hacer valer su 6-0 y sin estar fina en ataque, ni siquiera en los siete metros o en contragolpes, no logró despegarse y eso dio fe a los bosnios, agarrados a las acciones en portería de Muric y a Karacic y Prce en ataque.

Sergey Hernández, en su estreno en el torneo, no lograba enmendar la endeblez defensiva de sus compañeros y los fallos en ataque permitieron a Bosnia y Herzegovina abrir una primera brecha (11-9). La doble campeona continental reaccionó para empatar con dos paradas del guardameta y dos tantos de Agustín Casado, pero al descanso, con un tanto al filo de la bocina de Herceg, la dejaba por detrás 14-12.

PARCIAL PARA ACABAR CON LA RESISTENCIA BOSNIA

Ribera continuó probando con el 5-1 que había metido en los minutos finales del primer tiempo en busca de soluciones, pero Karacic lo sobrepasaba con facilidad y aumentaba la ilusión de los suyos (16-13). En ataque, probaba con Chema Márquez, otro debutante junto al extremo Kauldi Odriozola, y el central, autor de cuatro goles sin fallo, aportaba su potente brazo, aunque de forma insuficiente.

El técnico catalán decidió volver al 6-0, metió a Gonzalo Pérez de Vargas y sus jugadores por fin aumentaron su intensidad en sus piernas. A los bosnios se les fue apagando la luz y aunque entraron con todo igualado a los diez minutos finales por los fallos españoles, no pudo evitar un parcial de 0-4 (22-25) que terminó por desequilibrar el choque para los ‘Hispanos’ que ahora deberán seguir creciendo en busca de entrar en la lucha por las medallas.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: BOSNIA Y HERZEGOVINA, 24 – ESPAÑA, 28 (14-12, al descanso).

–EQUIPOS.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: B.Buric (P), Bojic (P); Hamidovic (1), Vuksic (1), Herceg (4), Lukic, S.Buric (2), J.Peric (4), Prce (3), Terzic, Karacic (6), Vranjes (1), Keskic y Dragnic (2).

ESPAÑA: Pérez de Vargas (P), Hernández (P, 1), Gurbindo (1), Peciña, Maqueda (2), Solé (2), Figueras (3), Cañellas, Casado (7, 1 de pen), García (1), Ariño (2), Guardiola, Tarrafeta, Sánchez-Migallón (2), Márquez (4, 1 de pen) y Odriozola (3).

–PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 2-2, 4-4, 7-7, 9-9, 12-10, 14-12 –descanso– 17-14, 18-17, 20-20, 22-23, 23-25 y 24-28.

–ÁRBITROS: B.Lah (SLO) y D.Sok (SLO). Excluyeron dos minutos a Vranjes (2), S.Buric, Keskic, Terzic y Hamidovic, por Bosnia y Herzegovina, y a Sánchez-Migallón (2), por España.

–PABELLÓN: Ondrej Nepela Arena de Bratislava.