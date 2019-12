Los números y curiosidades del ‘Christmas Day’ de la NBA

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) –

La NBA celebra este miércoles 25 de diciembre su tradicional ‘Christmas Day’, su Día de Navidad, en la que programa algunos de los duelos más atractivos que se pueden ver de su competición para una fecha que tiene sus records y curiosidades que ahora repasamos.

1. El máximo anotador. Este honor no corresponde curiosamente a ninguna de las grandes estrellas de la considerada mejor liga del mundo sino a Bernard King, jugador de New York Knicks que anotó el día de Navidad de 1984 60 puntos a sus vecinos Nets.

2. El amo de los tableros. Este récord navideño sí es para una institución en la NBA como el mito Wilt Chamberlain, capaz de coger 36 rebotes en 1961 con Philadelphia Warriors.

3. El cartero navideño. El base Nate ‘Tiny’ Archibald repartió nada más y nada menos que 18 asistencias en la derrota navideña de 1972 de su equipo, Kansas City-Omaha Kings ante los Bucks de Milwaukee.

4. Not in my house. No hay que remontarse tanto para ver el espectáculo que puso DeAndre Jordan con ocho tapones en 2011 en el Clippers-Warriors.

5. El Grinch. Este peculiar personaje al que no le gustaba nada la Navidad se puede personificar en la figura del base Kyrie Irving, que robó 7 balones en 2016 en un Cavaliers-Warriors.

6. El incansable. Este honor le corresponde a Scottie Pippen, que fue capaz de jugar los 53 minutos, cuatro cuartos y una prórroga, del partido entre Chicago Bulls y New York Knicks de 1994.

7. La franquicia más ganadora y habitual. Los Angeles Lakers son los que más victorias tienen en los ‘NBA Christmas Day Games’ con 23, por 22 derrotas, y podrían ampliar su estadística si se imponen a los Clippers. Los Lakers, además, jugarán en Navidad por vigesimoprimer año consecutivo.

8. LeBron a por su amigo Wade. ‘King’ James, tercer máximo anotador de la historia de estos partidos con 338 puntos por detrás de Oscar Robertson (377) y Kobe Bryant (395), participará por decimocuarta ocasión en esta tradicional fecha en busca de conseguir su décima victoria y alcanzar a Dwyane Wade como el jugador con más triunfos el día de Navidad.

9. Día especial para Toronto. Por primera vez en la historia de la NBA, la ciudad canadiense albergará un partido de este ‘Christmas Day’ con el duelo entre sus Raptors, actuales campeones, y Boston Celtics.