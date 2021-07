Los últimos ganadores del Balón de Oro

07/07/2021 10:25 Fútbol Desde 2008 EITB Media Lionel Messi, Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo formaron el podio de 2019, último vez que se concedió el galardón.

Estos son los últimos ganadores del preciado Balón de Oro:

2008 | Cristiano Ronaldo (Manchester United F. C.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) y Fernando Torres (Liverpool F. C.)

2009 | Lionel Messi (F. C. Barcelona) Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.) Xavi Hernández (F. C. Barcelona)

2010 | Lionel Messi (F. C. Barcelona) Andrés Iniesta (F. C. Barcelona) y Xavi Hernández (F. C. Barcelona)

2011 | Lionel Messi (F. C. Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.) y Xavi Hernández (F. C. Barcelona)

2012 | Lionel Messi (F. C. Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.) y Andrés Iniesta (F. C. Barcelona)

2013 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) y Franck Ribéry (F. C. Bayern)

2014 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) y Manuel Neuer (F. C. Bayern)

2015 | Lionel Messi (F. C. Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.) y Neymar (F. C. Barcelona)

2016 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

2017 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid C. F.), Lionel Messi (F. C. Barcelona) y Neymar (París Saint-Germain F. C.)

2018 | Luka Modric (Real Madrid C. F.), Cristiano Ronaldo (Juventus F. C.) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

2019 | Lionel Messi (F. C. Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool F. C.) y Cristiano Ronaldo (Juventus F. C.)

2020 | No se concedió el premio por la pandemia