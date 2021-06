Lucas Mondelo: «Es la primera vez que le puede la presión a esta selección»

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) –

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Lucas Mondelo, confesó que «la presión» le pudo a España por primera vez este jueves en la derrota ante Bielorrusia, en el debut del Eurobasket, pero se mostró confiado en la reacción de la vigente campeona.

«Nos ha pesado jugar, esos días de tensión, con el tema de Alba, los PCR cinco días seguidos, nos ha creado mucha tensión, también la falta de partidos de preparación», apuntó Mondelo en la rueda de prensa posterior al estreno en La Fonteta.

Mondelo recordó esos condicionantes pero reconoció que no esperaba que afectaran tanto a una España que, con todo, sucumbió con una canasta sobre la bocina (53-51). «No pensaba que nos afectaría tanto, eso es cierto. Hemos estado muy mal en ataque. No hemos jugado como estamos entrenando, no hemos estado conectados. No hemos tomado demasiadas buenas decisiones», dijo.

«Aún así hemos podido ganar y el resultado, dentro de lo malo, solo son dos puntos de cara a los ‘basket average’. Debemos pensar en nosotros, mejorar, hablar como equipo para buscar las soluciones, es más importante que el análisis de Suecia», añadió.

Mondelo mostró confianza en su equipo e insistió en los problemas con el coronavirus y la falta de rodaje. «Sigo confiando en mi equipo, este resultado es historia y estamos centrados en Suecia. Ha sido una suma de varias cosas. La tensión de los test, jugar menos, no ayuda, pero la culpa de que hayamos anotado poco es que hemos tenido muchas dudas, malas decisiones», dijo.

«Es la primera vez que le puede la presión a esta selección. Mañana vamos a hacer un buen partido, y seguiremos creciendo. Hay mucho trabajo por delante y mañana será otro partido seguro», zanjó.