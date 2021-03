Luis Enrique: «Contra un rival encerrado no era fácil ni con el Barça del tridente»

«Ramos no tiene ninguna lesión»

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, confesó que apenas tiene referencias de Georgia de cara al segundo partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022, al tiempo que destacó que el partido contra Grecia fue el «mejor» en aspecto defensivo de su carrera como entrenador, con la dificultad que siempre entraña jugar «contra un rival encerrado».

«Georgia no tenemos demasiada información porque lleva un solo partido con el nuevo entrenador. Hemos podido apreciar una actitud con el balón de querer jugar más y un buen nivel defensivo», dijo en rueda de prensa en el Boris Paichadze National Dinamo Arena de Tiflis donde este domingo se medirán con Georgia.

El técnico respondió en su gran mayoría a preguntas sobre el empate ante Grecia en la primera jornada y apuntó que es optimista porque vio el mejor partido defensivo de su carrera. «No sé lo que hará Georgia contra nosotros. Solo tengo el partido contra Suecia para valorar, nosotros estamos preparados para cualquier escenario, se puede dar el de Grecia y trataremos de solventarlo», apuntó.

«Después de analizarlo hay como 40 errores no forzados, que no suelen cometer nuestros jugadores, nos faltó en esos momentos la frescura y finura que dije, a nivel posicional podemos mejorar. Es el mejor partido a nivel defensivo como entrenador, llevo 10 años, actitud defensiva esperanzadora, el mejor partido en mi carrera como entrenador, eso me hace ser muy optimista», añadió.

El extécnico del Barça, en el escenario donde ganó la Supercopa de Europa contra el Sevilla en 2015, hizo además una comparación con su Barça. «Tenemos que mejorar evidentemente en la fase ofensiva contra un rival encerrado, no es una fase fácil, no era fácil ni con el Barça del tridente no lo va a ser fácil con ningún equipo», dijo.

Por otro lado, el técnico asturiano calificó de buena noticia jugar con público. «Jugar con público no estamos acostumbrados, habrá unos 16.000, es una buena noticia para el fútbol y nos la tomamos con esa alegría. Georgia estará encantada supongo», afirmó, antes de referirse al estado de Sergio Ramos.

«Está mejor, hará el entrenamiento con el equipo, es el mismo mensaje de siempre, no vamos a correr ningún riesgo. En principio no tiene ninguna lesión», afirmó, antes de insistir con lo que quiere de su equipo. «No tenemos la varita mágica, no hay que ser extremista, hay que estar compensados en las dos fases (defensa y ataque). Estamos cerca de conseguirlo eso no quiere decir que nos vaya a costar cada vez que nos enfrentemos a un rival encerrado», terminó.