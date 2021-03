Luis Enrique: «El 6-0 a Alemania forma parte ya de la historia»

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) –

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró este miércoles que el 6-0 firmado ante Alemania el pasado mes de noviembre «forma parte ya de la historia» y que no pueden «caer en el error» de pensar que ese resultado hará más fácil su duelo ante Grecia, con el que abrirán la primera ‘ventana’ de la fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2022, y para la que ve «prácticamente imposible» que alguno de los convocados juegue los tres partidos completos.

«Eso ya forma parte de la historia, fue el año pasado. Hemos sacado nuestras conclusiones y analizado qué cosas hicimos bien y cuáles mal, pero no aporta a lo que buscamos en presente. Mi opinión sigue siendo la misma, todavía hay muchas cosas que mejorar y el que piense que por ganar 6-0 a Alemania le va a ganar por más a Grecia conoce poco la actualidad del fútbol, así que tenemos que intentar no caer en ese error, intentar ser mejor en el campo y superar al rival en el aspecto defensivo y ofensivo, eso no cambia ante ningún rival», expresó Luis Enrique en rueda de prensa.

Además, ya ha dejado claro a sus jugadores de la importancia de lo que hay en juego a partir de hora. «En cada Mundial hay alguna selección de un nivel como el nuestro que se queda fuera y eso significa algo. Vamos a hacer los deberes y aplicarnos desde el primer partido, aunque no he visto a esta selección divagar en ninguno. Este jueves es un día para recordar qué tipo de competición iniciamos, qué tipo de partido se va a dar y estar atentos», subrayó.

Lo que también tiene claro es que en esta ‘ventana’ de tres partidos en apenas una semana deben «tener en cuenta la condición física de cada jugador». «Es prácticamente imposible que alguno juegue los 90 minutos los tres partidos», advirtió.

«En el caso de Sergio (Ramos) hablaré con él. Ha entrenado muy bien, sin ningún problema y en función de sus sensaciones y de lo que yo crea mejor, decidiré, pero mi idea es cuidar a todos los jugadores», añadió sobre el de Camas, que apenas ha jugado desde su regreso a principios de mes.

«Gerard (Moreno) está mucho mejor, ha salido a entrenar y se ha podido ejercitar, pero seguramente no jugará ante Grecia, no tomaremos ningún riesgo. Está aquí porque no tiene lesión, pero cuentan también las sensaciones del jugador», apuntó sobre el delantero del Villarreal, cuya baja no le «trastoca nada». «Está en un estado de forma excepcional, está haciendo una temporada muy completa. Me sabe mal por él, espero que todavía pueda participar en alguno de los partidos», remarcó.

También descartó que vaya a reservar en el último duelo ante Kosovo a alguno de los internacionales de Athletic y Real Sociedad que tres días después tienen la final de Copa del Rey. «Soy el seleccionador, me centro en buscar lo mejor para los tres partidos y en jugar con los mejores», advirtió.

En este sentido, el asturiano recordó que sus «planes varían continuamente» y que no va a cambiar en nada sobre el tema de la portería. «Estoy encantado con los tres que tengo y con los que han venido. Sé lo que voy a hacer, pero no quiero hacerlo público porque primero se lo comunicaré a ellos. No sé el portero titular en la Euro, quedan dos meses y medio, pero tengo claro lo que voy a hacer el partido de mañana», comentó el técnico, que considera que David de Gea «tiene experiencia más que suficiente para saber gestionar» las críticas que recibe.

«EN PEDRI VEO UN JUGADOR DE ALTO NIVEL»

Además, Luis Enrique volvió a insistir en que Pedri y Andrés Iniesta «son dos jugadores diferentes» y que el canario ofrece «una versión maravillosa» de él mismo «con la edad que tiene». «Es humilde, trabajador, inteligente, buen compañero y trabajador. Ya sabía cosas de él antes de conocerle y lo que veo es un jugador de alto nivel, pero hay que dejarle que haga su camino», afirmó.

El de Gijón también mostró su satisfacción con lo que ha podido ver de Bryan Gil. «Me ha gustado mucho desde la primera charla. Es maduro y muy tranquilo, y va a aportarnos desborde, algo clave en nuestro estilo, tiene asociación, centro, disparo y es intenso a la hora de presionar y volver a defender. Tiene que hacer lo que hace en el Eibar», opinó del gaditano.

«Dani Olmo es uno de los que más usamos, es muy versátil y un jugador de ataque con mucha calidad. Aquí le estamos usando más en banda, pero también puede jugar de interior y ha jugado de ‘falso 9’. Me gusta su inteligencia a la hora de defender, su calidad para mantener el balón y para ver el último pase, tiene gol. Suele ser un habitual y es por algo, sigue creciendo y lo va a hacer más, seguro», recalcó preguntado por el futbolista del Leipzig.

Ante la existencia de sólo un lateral derecho puro, Pedro Porro, el seleccionador no descartó cambiar de sistema con carrileros y aprovechar las condiciones de Marcos Llorente. «Es una posibilidad y tenemos diferentes jugadores que pueden hacer ese rol como el caso de Marcos. Estamos abiertos a todo, pero me gusta seguir la línea que llevamos y tenemos pocas fechas para trabajar», aclaró.

Finalmente, se refirió al duelo ante Grecia. «En esta fase nos vamos a enfrentar a selecciones en teoría de un nivel inferior, pero vamos a intentar no caer en esa sensación. Creo que Grecia va a cambiar su rol porque en la Liga de Naciones será la selección dominante y creo que mañana lo seremos nosotros. Es un bloque trabajado donde no destaca ninguna individualidad y que tendrá la motivación de jugar contra nosotros. No va a ser fácil, sobre todo al inicio del partido por el nivel físico», avisó.