Luis Enrique: "Es imposible pretender que los rivales no nos hagan daño"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, recordó que "es imposible pretender" que los rivales no les generen ocasiones y que está "más satisfecho" del partido del pasado sábado ante Albania tras verlo de nuevo con más tranquilidad, mientras que recalcó que repartirá minutos en el amistoso de este martes ante Islandia.

"Si hay un problema defensivo no es de un jugador en particular o de una línea, es de todos los que juegan y del entrenador, pero si pretendemos que no los rivales no nos hagan daño es imposible. Si se miran las estadísticas somos de las selecciones a las que menos peligro generan", advirtió Luis Enrique este lunes en rueda de prensa en el Estadio de Riazor.

En este sentido, defendió a Eric García que le "aporta" lo que exigen a todos los centrales del equipo como "salida de balón, ser agresivo en defensa, defender de forma colaborativa o saber filtrar pases". "Es una de las posiciones quizá más complejas y él tiene nivel. Incluso cuando no participaba mucho en el City no teníamos ninguna dura de que era un jugador con muchísimas posibilidades y así lo está demostrando, tenemos plena confianza en su nivel", opinó.

También se refirió a Pedri González, al que vio "por primera vez" ya cuando jugaba en la UD Las Palmas y ya vio que "era algo especial". "Tiene que mejorar todo y puede mejorarlo todo, y con esa capacidad y talento para atacar y defender lo va a hacer porque tiene la mentalidad adecuada y está rodeado de una gran familia de valores para asimilar esto que es difícil para algunas. El nivel deportivo debe ir acompañado del personal y él lo tiene. Irá cometiendo errores y tendrá que aceptarlos y aprender de ellos", subrayó.

El asturiano tampoco ve "insustituible" a Sergio Busquets, ausente en esta concentración. "No lo es ninguno. Todos somos conscientes de la importancia que tiene en nuestro equipo y lo que esperamos es que llegue en sus mejores condiciones a junio y si da su nivel de siempre que sea el capitán y nos aporte todo lo que nos aporta", detalló, recalcando que tanto el de la Badia como Jordi Alba o Koke son "ejemplos" que necesitan los más jóvenes.

"Ferran nos desborde, trabajo con y sin balón, calidad en el desborde, es muy buen asistente y tiene gol, pero no es un '9' puro. Aquí el gol es tarea de todos y Ferran está aportando mucho", replicó preguntado por el jugador del FC Barcelona, su mejor goleador.

El seleccionador reconoció que su primer análisis del partido ante Albania del pasado sábado estaba "condicionado" por su primera impresión a pie de campo. "Uno siempre piensa que ha estado peor el partido, pero cuando lo analizas con tranquilidad, ves que posicionalmente no estuvo tan mal la primera parte, y creo que en la segunda hubo una clara mejoría", indicó.

"No estuvimos acertados en la primera parte porque los rivales que se encierran tienen a la gente fresca y es difícil superar a los rivales. En la segunda tuvimos más ocasiones ante un rival de alto nivel físico y altos conceptos defensivos. Me quedé más satisfecho tras ver después el partido", añadió el de Gijón.

Este confirmó que Arnau Tenas, sustituto en la portería de Robert Sánchez, no tendrá minutos en un once ante Islandia para el que tiene en cuenta que no quiere "sobrecargar de minutos a los jugadores". "Estamos en marzo y en junio tenemos cuatro partidos importantes de la Liga Naciones. Voy a intentar repartir los minutos", apuntó.

Luis Enrique dejó claro que él no escoge a los rivales para sus amistosos y que siempre está "abierto" a lo que pueda tener, mientras que tampoco se centra en analizar el juego de los oponentes sino más el de su propio equipo. "Principalmente porque cuando juegan contra nosotros todos suelen cambiar", advirtió.

Del mismo, desconoce en qué porcentaje de la actual lista está el bloque principal para el Mundial de Catar. "Si se estudia y se ven los precedentes... Pero los planes cambian muy rápido, un jugador se puede lesionar y hay que estar preparado para otro plan. Ojalá aparezcan tres jugadores increíbles nuevos", zanjó el asturiano, que aseguró que "la primera condición que se busca aquí es el talento futbolístico".

Lo que sí tiene claro es que él si estará en el Mundial "y en lo que pueda venir". "He dado mi palabra y además me hace tanta ilusión. Es imposible que haya otro cargo que me apetezca más que representar a mi país con este grupo de jugadores en el Mundial de Catar y me gustaría que no tocásemos más este tema. Estoy como siempre, encantado donde estoy y en el sitio en el que quiero estar", aseveró Luis Enrique, que también entiende, "como es lógico", que la RFEF pudiese trabajar en un posible sustituto si decide no continuar.

Finalmente, mostró su lado más bromista y confesó que su versión futbolística "no estaría" en esta selección. "He visto alguna vez de pasada los partidos de mi época y no puede haber más lentitud, es lamentable. Yo pensaban que tenía ida y vuelta y estoy todo el día parado. El ritmo ha subido muchísimo, si estuviese en Primera ya sería la hostia", sentenció sonriente.