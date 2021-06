Luis Enrique: «No estar con la selección si eres español no tiene mucho sentido»

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) –

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, confió en tener un buen ambiente en La Cartuja este sábado, en el segundo duelo de la Eurocopa ante Polonia, con apoyo total a sus jugadores entre ellos a Álvaro Morata, de quien dio datos que le avalan como uno de los mejores en su oficio.

«No será una excusa para el resultado. El estado del césped debe ser mejor que el anterior partido, agradecemos el esfuerzo. A todos nos gustaría que estuviera mejor, son las circunstancias y las aceptamos», dijo en primer lugar sobre el estado del césped.

El verde del estadio de Sevilla fue una de las notas negativas destacadas por el técnico en el debut con empate ante Suecia. Por otro lado, en la rueda de prensa previa, ‘Lucho’ fue preguntado por los pitos a Morata o la falta de confianza en la selección de parte de la afición de una de las anfitrionas del torneo.

«Yo en el partido de Sevilla me centro más en los aplausos que recibió Morata, no tengo duda de que la afición sevillana es cálida y apasionada y va a estar con la selección. No estar con la selección si eres español no tiene mucho sentido», apuntó.

El preparador de ‘La Roja’ reconoció que tendrán que mejorar en los metros finales, donde dio datos goleadores de Morata, a quien ve «muy bien» y con «preocupación cero». «Es repetir mecanismos iguales que ante Suecia, el área de mejora está en ser un poco más preciso y decisivo en los metros finales», dijo.

«Una reflexión. He dicho que mañana juegan Morata y 10 más como estímulo para que Álvaro encuentre la mayor de las confianzas. Hace muchas cosas bien y si me voy a los datos, Morata es el futbolista español con más goles en 40 partidos, solo superado por Villa. Torres o Raúl llevaban menos goles que Morata», contó.

«A nivel mundial, en 40 partidos con su selección, solo hay uno con más goles, Harry Kane, el resto todos llevan menos. No regalamos titularidades ni la confianza, además de los datos es lo que veo.

Es muy antiguo pensar que meter goles es solo responsabilidad del ‘9’, del mismo modo que cuando defendemos. Hemos convocado a los cuatro jugadores con más goles esta temporada», añadió.

Por otro lado, Luis Enrique valoró la incorporación de Sergio Busquets tras dejar atrás su positivo por coronavirus. «Es un refuerzo importante para todos, es el capitán y alguien con una relevancia importante. Según el GPS ha hecho los entrenamientos en casa y está en perfecto estado. Valoraremos la posibilidad de incluirle en la convocatoria», confesó.

Además, el seleccionador no quiso tratar la salida de Sergio Ramos del Real Madrid, aunque le deseó «el mayor de sus éxitos», y explicó que no pueden «especular» en esta segunda jornada de la Euro. Mientras, sobre Lewandowski, Luis Enrique explicó que lo mejor para que no les haga daño es que no tenga el balón.

«No vamos a especular, contemplamos dificultades, que los partidos se pueden torcer pero tenemos muchas ganas de dar una alegría a la afición y a nosotros mismos, para rodar en el optimismo necesario para que una selección pueda lograr resultados», zanjó.