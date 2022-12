Luis Enrique: «Pensaba que iba a tener que tomar una decisión, pero no hizo ni falta»

«Luis de la Fuente está muy preparado, se merece todo lo bueno que le pase», recalca sobre su sucesor

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) –

El exseleccionador Luis Enrique Martínez aseguró estar «satisfecho» de su paso por el combinado nacional y por haber sobre todo «generado ilusión» y que no le hizo «ni falta tomar una decisión» sobre su continuidad porque no hubo oferta de la RFEF, mientras que ve «muy preparado» a su sucesor, Luis de la Fuente, y se mostró «con ganas y fuerza» para volver a coger las riendas de un club, aunque aún no ha recibido ofertas.

«Han sido días intensos, pero estoy muy bien, con el optimismo típico de alguien preparado para lo que venga. Acabé mi etapa en la selección y ahora se abren infinidad de posibilidades. Ahora es momento de descansar y de analizar todo», expresó Luis Enrique en su participación este lunes en el ‘Twitch’ de Ibai Llanos.

El asturiano se refirió a la participación de España en el Mundial de Catar. «Lo malo que tiene esta competición es que en 90 ó 120 minutos todo se puede ir al garete. Es evidente que no hicimos un gran partido ante Marruecos, pero tengo una lectura positiva de lo que fue el Mundial», admitió.

«El grupo que he tenido es muy bueno y veo a los semifinalistas y creo que ninguno es mejor que nosotros. Creo que hemos perdido una gran oportunidad y me sabe mal por los jugadores, a los que intentamos convencer desde el primer día de que teníamos posibilidades reales. Yo era el máximo responsable y seguro que sacaré cosas en positivo», prosiguió Luis Enrique, que confesó, sin desvelar el nombre, que quitaría «a uno» de su lista de 26 para llevar a otro jugador, y que reiteró que su mayor equivocación podría haber sido no haber dado más minutos a Pablo Sarabia.

De todos modos, prefiere valorar sus cuatro años, saldados con «un trabajo hecho». «No sé si mejor o peor, pero estoy satisfecho de lo que hemos conseguido y de generar ilusión y ganas de volver a ver la selección. Podríamos haberlo hecho mejor, por supuesto, y soy consciente de haber podido ayudar más a los jugadores», subrayó el de Gijón.

Sobre su no continuidad, el exjugador recordó que firmó por cuatro años y que desde la RFEF le dijeron que querían que renovase tras la EURO del año pasado. «Les dije que sería mejor al acabar el Mundial y que no hubiese ningún compromiso porque te renuevan como refuerzo, pero si luego sale mal te deben indemnizar y en mi caso no ha pasado», explicó.

Tras la eliminación en Catar, desde la federación le comunicaron que no había «oferta». «Entonces acaba mi contrato. Pensaba que iba a tener que tomar una decisión, pero no ha hecho ni falta, es la primera vez que me pasa. Han sido cuatro años maravillosos y habría obrado de la misma manera», remarcó.

Luis Enrique no esconde que un entrenador está «muy expuesto y más en una fase final de un Mundial», una competición a la que no cree que vaya a volver, aunque quiere seguir entrenando. «Estoy en un momento de mi carrera en la que me veo con ganas y fuerza para coger un club y desarrollar con finura y precisión lo que llevé a la selección», advirtió. «A día de hoy no tengo ninguna oferta», replicó ante una petición en el chat de entrenar al Atlético de Madrid.

«POR SUPUESTO QUE CONFÍO EN DE LA FUENTE»

El asturiano envió un «gran abrazo» a su sucesor en el cargo, Luis de la Fuente. «Es muy majo y está muy preparado, se merece todo lo bueno que le pase, ojalá consiga muchos éxitos porque es un fenómeno. Por supuesto que confío en él. Sería maravilloso que conquistase la segunda estrella», expresó.

«Yo he intentado llevar a los mejores y que plasmasen mejor mi idea, y a De la Fuente vendrán a decirle que le faltan uno u otro. Tengo que tomar las decisiones y el 95 por ciento de las que tomé estaban consensuadas con mi ‘staff’. Es un debate que respeto y una parte de mi trabajo que acepto de buen grado», detalló el técnico.

De cara a lo que resta de Mundial, reconoció que sería «un puntazo» que ganase Marruecos, pero que a él le dejaría «igual» pese a poder decir que les eliminó el campeón, y que le gustaría «por Leo Messi y por lo que significa que ganase Argentina». «Pero si no, que gane el mejor», puntualizó.

Además, manifestó que lleva siendo «famoso desde los 19 años» y que también puede tener «una opinión sobre famosos distorsionadas de la realidad». «En las ruedas de prensa soy como soy y si me preguntas una estupidez respondo con otra, y si me preguntas faltando el respeto contesto faltando el respeto», declaró.

Finalmente, Luis Enrique habló de su faceta de ‘streamer’ durante la Copa del Mundo. «Se trataba de contar la historia de la selección desde otro punto de vista, no de suprimir medios de comunicación, no había un objetivo negativo en ningún caso. De las cosas que más valoro de esta experiencia es la conexión con la afición y que todo lo que me llegaba de la prensa estaba contaminado y era diferente», comentó.