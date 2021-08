Luis Enrique: «Unos jugadores salieron reforzados de la Eurocopa y otros debilitados»

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) –

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha explicado que el equipo está «en continua evolución y la gente ha de estar despierta», en el sentido de que la Eurocopa dejó jugadores «reforzados y debilitados», y ha añadido que todos los ausentes en esta nueva convocatoria, incluidos los olímpicos a los que ha decidido dar descanso, querían estar.

«Esto está en continua evolución y la gente ha de estar despierta. Es evidente que algunos jugadores salen reforzados del Europeo y otros salen debilitado. Hay jugadores que están fuera de la lista y merecían estar dentro, pero solo hay 24. Yo invito a todos a que continuamente ME hagan rectificar y cambiar, y eso va a ser a través de su rendimiento», explicó Luis Enrique en rueda de prensa, al ser interpelado por las ausencias de Thiago Alcántara y Fabián Ruiz.

En cuanto a los seis jugadores que combinaron Eurocopa y Juegos Olímpicos, apuntó que tanto Unai Simón como Eric García han podido sumar el descanso suficiente por distintos motivos, pero que ese no ha sido el caso de los ausentes Pedri, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo y Pau Torres.

«A base de repetir que los jugadores están cansados al final se cansa hasta el entrenador. Han tenido un verano intenso. En ningún caso condicionan los mensajes de los clubes porque ya sabemos que ellos quieren que descansen. Me consta que todos los jugadores que no están en la lista y estuvieron en la Eurocopa querían venir, pero pensamos que está bien que descansen, vean los toros desde la barrera y vean que hay compañeros que también están preparados para competir a buen nivel», subrayó.

Luis Enrique realizó su primera comparecencia desde una Eurocopa que le dejó «bastantes reflexiones». «La selección cumplió con las expectativas que yo había pensado de estar entre los ocho mejores. Fuimos la selección que más goles marcó, que más ocasión generó, que más centros al área metió, de las mejores en cuanto a fútbol practicado para mi gusto… Casi todo fueron cosas positivas. Ese es el pasado y es bonito, podía ser mejor, pero ahora solo tenemos que pensar en Suecia», advirtió.

En cuanto a los jugadores de la ‘burbuja paralela’ que entrenaron con la selección de forma preventiva y finalmente no estuvieron en la Eurocopa, reconoció que «ha sido determinante» para incluirles en esta nueva convocatoria. «Han venido y lo que he visto de actitud, preparación y nivel ha sido clave para decidirme. Es lo que tiene venir a la selección, no es lo mismo verlos en sus clubes que ver cómo se comportan en ejercicios donde les pides determinadas cosas», dijo.

«ESPAÑA NO PODRÍA TENER MEJOR SELECCIONADOR QUE GUARDIOLA»

A la hora de personalizar, se refirió al sorprendente Abel Ruiz, del que destacó «su manera de moverse delante, su posibilidad de asociarse y el gol». «Es un jugador muy interesante con una trayectoria muy marcada en las inferiores y nosotros en la absoluta miramos mucho a la Sub-21», recalcó.

También estará Íñigo Martínez, que renunció a la Eurocopa al no sentirse preparado. «Ni le he llamado ni me ha llamado. Fue muy valiente al pronunciarse de manera pública. Si uno ve que no puede dar el cien por cien, lo mejor es que venga otro compañeros. Ahora veo que está compitiendo con su club y lo veo muy bien. Tengo ganas de volver a verlo», transmitió.

En cuanto a Sergio Ramos, el seleccionador se limitó a comentar que «desgraciadamente está en la misma situación que la temporada pasada». «Desde que dimos la última lista no ha podido competir ni un solo partido», recordó sobre el nuevo jugador del Paris Saint-Germain.

Por otra parte, Luis Enrique se refirió al relevo en el cargo de entrenador de porteros. «Las decisiones las tomo yo. Igual que pienso sobre los jugadores, también creo que el ‘staff’ técnico ha de estar en continuo cambio y he decidido confiar en Juanjo González para tener este cargo. Desde aquí le agradezco a José Sambade su nivel y profesionalidad», zanjó.

Además, el técnico respaldó una posible candidatura de su excompañero Pep Guardiola para dirigir a la selección española en el futuro. «Me encantaría ver su impronta en la selección, no creo que España pudiera tener mejor seleccionador», indicó.







593621.1.260.149.20210826133420