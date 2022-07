Magnus Cort remata la fuga en Megève y confirma su gran Tour

Tadej Pogacar salva el amarillo ante el fugado Kämna por los pelos





BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El ciclista danés Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) ha ganado este martes la décima etapa del Tour de Francia, disputada entre Morzine y Megève sobre 148,1 kilómetros, rematando una reñida fuga en un final en alto en el que el líder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) salvó el maillot amarillo, en pugna con el fugado Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), por los pelos.

Hubo fuga, con una escapada de las grandes que tardó en consolidarse. Con el pelotón dando permiso y rechazando luchar por la etapa, fueron los fugados los que se atacaron sin fin entre ellos, formando varios grupos con cambios constantes, hasta que se llegó a meta con varios de ellos juntos y Magnus Cort dijo; «este es mi Tour».

El danés, que llevó el maillot de líder de la montaña en varias etapas y fue quinto en la etapa cinco, logró su primera victoria de etapa en esta ronda gala –la segunda en su carrera– en un final de ‘photo finish’ con Nick Schultz (Team BikeExchange-Jayco).

Pocos metros atrás no parecía que fuera a tener lugar ese pulso entre danés y australiano. Y es que ninguno de ellos estuvo entre los atacantes previos. Cort esperó en el gran grupo y tuvo suerte de que le llevaron a meta justo para, con esfuerzo máximo eso sí, rematar y ganar. Schultz, de menos a más, sí se dejó ver atacando.

Fue cuando intentó cerrar el hueco con el veterano español Luis León Sánchez (Bahrain-Victorious), que peleó como un novato por una quinta victoria en el Tour de Francia. No llegó, y fue tercero por detrás de los dos contrincantes. Gran etapa para el murciano, que fue de los que más picante le puso al final de jornada.

Por detrás, en una etapa que estuvo pausada unos 10 minutos por una protesta medioambiental en la carretera –manifestantes atados en protesta por la masificación turística del Mont Blanc–, el pelotón de favoritos no se atacó en la larga subida a Megève y Pogacar fue el primero en entrar, demostrando que sigue fuerte pese a las bajas por coronavirus en su equipo.

Quizá lo más llamativo fue ese parón. Iba en cabeza Alberto Bettiol, compañero de Magnus Cort en el EF, y pasó al lado de los manifestantes. Dirección de carrera vio el humo, vio a los encadenados entrando en la carretera y tirándose al piso, y optó por hacer frenar a Bettiol, a sus perseguidores y, un poco más tarde, al gran grupo. Solucionado el conflicto, y respetando los tiempos previos, se reanudó la carrera.

No hubo lucha, no obstante, en los más de 19 kilómetros de tendida subida. Sin grandes rampas donde hacer daño, nadie buscó intimidar al UAE de Tadej Pogacar pese a quedarse sin George Bennett –abandono por coronavirus–, uno de sus escuderos. Además, el líder fue el más fuerte y casi le saca un segundo, al final no, a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) o Enric Mas (Movistar Team), tercero de los mejores a 8:54 minutos.

La ‘chispa’ estuvo, por otro lado, en saber si Pogacar vestiría de amarillo en la undécima etapa o no. Se metió en la escapada el alemán Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), que estaba a 8:43 del esloveno en la general. Al final, Kämna entró décimo en meta, a 22 segundos del ganador, y Pogacar sigue de líder con 11 segundos de margen sobre el germano. ‘Luisle’ Sánchez asciende a la décima posición provisional.

–CLASIFICACIONES.





-Etapa.

1. Magnus Cort (DIN/EF Education-EasyPost) 3:18:50.

2. Nick Schultz (AUS/Team BikeExchange-Jayco) m.t.

3. LUIS LEÓN SÁNCHEZ (ESP/Bahrain-Victorious) a 7.

4. Matteo Jorgenson (USA/Movistar Team) 8.

5. Dylan van Baarle (NED/INEOS Grenadiers) 10.

-General.

1. Tadej Pogacar (SVN/UAE Team Emirates) 37:11:28.

2. Lennard Kämna (ALE/BORA-hansgrohe) a 11.

3. Jonas Vingegaard (DIN/Jumbo-Visma) 0:39.

4. Geraint Thomas (GBR/INEOS Grenadiers) 1:17.

5. Adam Yates (GBR/INEOS Grenadiers) 01:25.

…//…

9. ENRIC MAS (ESP/Movistar Team) 1:50.