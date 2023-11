Messi: «Cristiano Ronaldo y yo merecemos mucho crédito»

«No creo que vuelva a jugar nunca en Europa, pero volveré a vivir en Barcelona»

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) –

El delantero argentino Leo Messi, ganador del Balón de Oro 2023, ha asegurado tanto el portugués Cristiano Ronaldo como él merecen «mucho crédito» por haber librado «una buena batalla a nivel deportivo» durante tantos años, y cree que a partir de 2024 empezará «una nueva era» que verá «desde fuera».

«Fue una muy buena batalla a nivel deportivo. Nos alimentamos mutuamente de esta rivalidad, porque ambos somos grandes competidores. Cristiano también quiso ganarlo todo. Fue un momento muy agradable para ambos y para todos los que aman el fútbol. Creo que merecemos mucho crédito por haber podido permanecer en la cima durante tanto tiempo. Es extremadamente difícil mantenerse en la cima durante diez o quince años», señaló en una entrevista con France Football.

En este sentido, afirmó que el Balón de Oro es «una gran recompensa por todo lo que significa», pero recalcó que lo importante son «los premios colectivos». «Tuve la posibilidad de ganar todos los títulos posibles en Barcelona, luego con Argentina, y eso es lo más importante para mí», recalcó. «Estos ocho Balones de Oro reflejan mi mentalidad y mi motivación, estas ganas de querer superarme día tras día. Siempre dije que me encantaba ganar y que era alérgico a perder», añadió.

Además, confesó a quién ve ganando el premio en el futuro. «Podría haber una muy buena batalla en los próximos años, con jugadores como Haaland, Mbappé, Vinícius… Muchos jóvenes lucharán por los próximos Balones de Oro. Pienso también en -Lamine- Yamal, que todavía es muy joven pero que ya juega en el Barça y es decisivo. Aparecerán otros jugadores, como ocurre todo el tiempo. Será una nueva era que observaré con placer, desde fuera», manifestó.

También habló sobre la temporada del noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé, que le acompañaron en el podio del Balón de Oro este año. «Haaland hizo una temporada increíble. Marcó muchos goles, ganó la ‘Champions’ y consiguió el triplete con el Manchester City. Estoy seguro de que será uno de los jugadores que regularmente serán candidatos al Balón de Oro en los próximos años. No me sorprendería que lo ganase muy pronto», expuso. «Y Kylian lo mismo: hizo una temporada muy buena, con un Mundial espectacular, casi nos arruina la final con sus goles. Es uno de los futbolistas que puede ganar el premio cada año, porque es uno de los mejores jugadores del mundo», continuó.

En otro orden de cosas, el atacante argentino relató cómo fue su marcha del Paris Saint-Germain y su fichaje por el Inter de Miami. «Pensé en qué era lo mejor en ese momento para mi familia y para mí. El hecho de haber sido campeón del mundo y haber logrado todos los objetivos que me había propuesto durante mi carrera me permitió pensar más allá del aspecto deportivo, pensar también en el bienestar de toda mi familia, beneficiarme de otro punto de vista. Fue una decisión que tomamos juntos», desveló.

También confesó que volver al FC Barcelona fue una posibilidad. «Podría haber vuelto al Barça, pero no pudo ser. Mi primera idea siempre fue volver a casa, poder volver a jugar en Barcelona y retirarme allí como siempre había soñado. Pero no fue posible. Entonces tomamos la decisión de venir a Miami», indicó, negando la posibilidad de recalar en el conjunto azulgrana en el mercado invernal después de que su equipo no lograse alcanzar los ‘Playoffs’. «No, para nada», dijo categóricamente.

«NO CREO QUE VUELVA A JUGAR NUNCA EN EUROPA»

Por otra parte, considera que ha pasado página definitivamente del fútbol europeo. «Sí, creo que sí. Gracias a Dios tuve la suerte de tener una carrera extraordinaria, gané todo lo que soñaba en Europa, donde jugué durante muchos años. Ahora que he dado un paso al venir a Estados Unidos, no creo que vuelva a jugar nunca en Europa. Extrañaré jugar la Liga de Campeones o LaLiga por el resto de mi vida, partidos con un sabor especial. Pero lo disfruté tanto como pude, así que no tengo ninguna frustración», desveló.

Sin embargo, sí regresará a la Ciudad Condal una vez terminada su carrera futbolística. «En principio volveremos a vivir en Barcelona. Es nuestro hogar, donde tenemos nuestras rutinas, nuestros amigos, tanto para mi mujer como para mis hijos y para mí. Pero no tengo idea de qué haré. No lo he pensado todavía y no quiero hacerlo. Quiero disfrutar de mis últimos años como futbolista, haciendo lo que siempre me ha gustado desde pequeño. Y cuando cuelgue las botas, encontraré mi nuevo camino. ¿Entrenador? No lo creo, pero tendrá algo que ver con el fútbol porque es toda mi vida», expresó.

Messi aseguró también que se siente «bien» físicamente. «No pienso en el futuro, avanzo día a día. Me siento bien físicamente. Voy a tener unos meses de vacaciones, nunca me había pasado esto en mi carrera estar parado tanto tiempo. Volveré a entrenar en enero para ponerme en forma durante la pretemporada para conseguir los objetivos que tenemos aquí en el club, pero también para preparar la Copa América. No sé cuánto tiempo más jugaré. Quiero seguir hasta que sienta que no puedo más», apuntó.

Así, no quiere pensar en si podrá defender el título de campeón del mundo de Argentina en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. «Queda bastante tiempo. Aunque pase rápido, todavía faltan algunos años para el Mundial y no quiero mirar tan lejos. No se trata de estar por estar, sino de sentirme bien y poder aportar cosas al grupo. Sabiendo la edad que tendré entonces (39), me parece difícil, pero ya veremos cómo me siento físicamente», señaló.

En otro orden de cosas, habló de cómo ve al Barça de Xavi. «Los sigo, veo los partidos, por supuesto, como cuando jugué en París. Me parece que el equipo ha evolucionado bien desde que llegó. Los jóvenes tienen un nivel excelente. Hay un gran equipo que tiene la oportunidad de poder luchar en todos los frentes este año», indicó.

Recordando la final del Mundial, que considera que fue su «mejor partido» con la albiceleste, Messi confesó que «nunca» pasó por su mente que fuesen a perder el partido, ni siquiera cuando Kylian Mbappé empató para forzar la prórroga. «Estaba convencido de que íbamos a ser campeones del mundo pasara lo que pasara. Este empate fue un duro golpe, pero ya habíamos vivido el mismo escenario contra Holanda y, en lugar de derrumbarse, el equipo volvió a hacer una muy buena prórroga», explicó.

Por último, rememoró en qué pensó cuando Gonzalo Montiel anotó el penalti decisivo. «Por mi cabeza pasaron mil cosas… Es difícil explicar lo que sientes en ese momento. Luché por este sueño toda mi vida», dijo. «Era mío, pero también de mi familia, de mis amigos y de toda la Argentina. Me dije a mí mismo ‘está bien, lo gané todo’. Cuando vi la copa en el escenario no podía creer que fuera nuestra, que éramos campeones del mundo. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de tocarla y al instante quise besarla. Quería disfrutar cada segundo de ese momento», finalizó.