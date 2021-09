Miguel Méndez: «No tengo ninguna lista negra, llego absolutamente limpio»

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) –

El nuevo seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Martínez Méndez, ha explicado que su corazón «tardó muy poquito en aceptar» el cargo y que a su cabeza le costó «un poco más», ya que deberá compaginar esa tarea con la dirección del Ekaterimburgo ruso, al tiempo que ha explicado que no tiene «ninguna lista negra» y que las puertas de la selección están abiertas para todas las jugadoras que «muestren su deseo» de vestir la camiseta roja.

«El Ekaterimburgo me ha mostrado su orgullo por poder trabajar con la Federación Española y les estoy agradecido porque para ellos seguramente no habrá sido fácil. Me hace ilusión volver a trabajar con muchas jugadoras con las que ya lo he hecho en categorías de formación y poner mi granito de arena en el baloncesto español. Tengo toda la ilusión del mundo y todo el trabajo para poder llevar a cabo esta tarea», apuntó Méndez en su presentación.

El técnico, que compareció telemáticamente desde Rusia, reconoció que tuvo que analizar «los componentes de la decisión» antes de aceptar la oferta de la FEB. «Necesitaba no permiso, pero sí un empujón de mi club, y mi situación personal también ha contado porque no esperaba tener dos trabajos en este momento. Todos los entrenadores españoles tenemos el objetivo de entrenar algún día a la selección. Mi corazón tardó muy poquito en aceptar y mi cabeza un poco más», reflexionó.

El nuevo seleccionador llega con un «objetivo clarísimo». «Hacer rápidamente el mejor equipo posible, escoger a las jugadoras que puedan hacer un equipo y ganar cada partido con el mejor baloncesto posible. Será un equipo reconocible que jugará a campo abierto, con muchos puntos a partir de la defensa y jugando juntas. Nuestro objetivo no puede ser más ambicioso. Paris 2024 queda muy lejos, lo primero es la ‘ventana’ de noviembre y habrá una continuidad en cuanto a jugadoras para llegar lo más preparados posibles a esta cita», avanzó.

«LA TRAYECTORIA DE MONDELO HA SIDO SOBRESALIENTE»

Preguntado por la posible vuelta al equipo nacional de jugadoras como Anna Cruz, que renunció a la selección por desavenencias con Lucas Mondelo, contestó que cuenta con «todas las jugadores que muestren su deseo de jugar en la selección».

«Independientemente de la edad que tengan, todas las que han estado y las que no. Tengo mi idea de equipo y espero poder hacerla con el tiempo. Las puertas de mi equipo estarán abiertas para todas las jugadoras que muestren su capacidad. No tengo ninguna lista negra, llego absolutamente limpio», defendió.

En este sentido, indicó que «gestionar personas es la parte más complicada» del trabajo de un entrenador. «Si las jugadoras fuesen máquinas, poniendo el programa correspondiente el resultado sería siempre el mismo. No espero más complicaciones de las que pueda tener en mi club. Llevaré mi forma de actuar hasta el final: ser lo más natural posible y decir la verdad a las jugadoras siempre, que es una de mi máximas y ellas lo agradecen. Me van a pagar para tomar decisiones y estoy aquí para hacerlo equivocándome lo menos posible», sentenció.

Por último, Méndez alabó el trabajo de su predecesor en el cargo. «La trayectoria de Lucas solamente se puede nombrar como sobresaliente. Durante muchos han coincidido varias generaciones de jugadoras del máximo nivel y Mondelo ha sido un valor añadido a esa generación, en muchos partidos incluso ha sido el factor desequilibrante», finalizó.