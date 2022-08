Modric: «Estamos preparados para hacer una buena temporada»

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) –

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha asegurado que tras un camino «difícil y muy bonito» en la Liga de Campeones esperan coronar su buen año conquistando este miércoles la Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt, y ha afirmado que están «preparados para hacer una buena temporada».

«Para estar a este nivel tienes que trabajar mucho en el campo y fuera de él. Tenemos muy buena plantilla y estamos preparados para hacer una buena temporada. Vamos a dar el máximo y vamos a ver a dónde llegamos al final», declaró en rueda de prensa.

Para llegar hasta el Olímpico de Helsinki, han atravesado «un camino difícil y al mismo tiempo muy bonito. Estamos con mucha ilusión y muchas ganas, es el primer trofeo de la temporada. Estamos preparados y espero que lo demostremos en el partido», indicó. «Cada competición es importante. Estamos aquí para ganar y vamos a darlo todo para empezar la temporada de la mejor manera», añadió.

Sobre su estado físico, señaló que se encuentra «bien» y que el hecho de que este año haya Mundial «no cambia nada». «No lo veo nada distinto. La edad no importa, importa lo que haces en el campo. Me siento muy bien jugando, hablo con el míster todos los días, sabe que me gusta jugar y me siento mejor jugando. Estoy a disposición del equipo para dar lo máximo. El hecho de que el Mundial esté en mitad de la temporada no cambia nada; tengo que entrenar bien», expuso.

Finalmente, se deshizo en elogios hacia su compañero Karim Benzema. «Me acuerdo que cuando llegué no lo conocía tanto, pero cuando empiezas a entrenar con él ves que es un jugador único y diferente. Me encanta que la gente sepa lo que vale y lo que yo ya vi en él», finalizó.