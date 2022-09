Nadal avanza en el US Open con nueva remontada y pequeño susto

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) –

El tenista español Rafa Nadal se clasificó este jueves para la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y ultimo ‘Grand Slam’, tras eliminar al italiano Fabio Fognini, ante el que también tuvo que remontar para imponerse en cuatro sets (2-6, 6-4, 6-2, 6-1) y con un pequeño susto físico.

Después de tener que levantar un parcial en su estreno ante el ‘wild card’ australiano Rinky Hijikata, el balear repitió el guión ante el de San Remo, aunque en esta ocasión su remontada fue más complicada porque también estaba abajo en la segunda manga.

El cuatro veces campeón en Flushing Meadows, además, se llevó un fuerte golpe de su propia raqueta, que rebotó en el suelo y le golpeó en la nariz durante el cuarto set. El de Manacor comenzó a sangrar y tuvo que parar el partido, reconociendo que temió incluso haber sufrido una fractura nasal.

Nadal no se mostró tan sólido como el pasado martes y no jugó su mejor tenis, firmando hasta 37 errores no forzados por tan sólo 20 golpes ganadores, aunque fue muy superior a partir de la tercera manga a un Fognini que hizo planear por momentos una sorpresa como cuando le apeó en 2015, entonces con el italiano reponiéndose de haber perdido los dos primeros sets.

Y el inicio del español en la Arthur Ashe no fue el deseado por el segundo cabeza de serie, víctima de sus errores y de la inspiración de su siempre imprevisible rival. Esto se asentó con una rápida rotura y no tuvo problemas para ganar el primer set tras lograr otro quiebre.

El panorama no mejoró para el manacorí en el segundo. Fognini fue capaz de hacerle ‘break’ en sus tres primeros servicios, una situación que supo compensar por sus primeras roturas sobre el saque del italiano, pero que no evitó que este se pusiese 4-2 arriba, momento en el que cambiaría el choque.

Nadal no se descompuso, recuperó la desventaja y se llevó los últimos cuatro juegos para igualar el partido. El español cogió confianza al mismo tiempo que Fognini la iba perdiendo con el paso de los minutos y ya solo fue capaz de ganar tres juegos más en lo restante del duelo.

El ganador de 22 ‘Grand Slams’ sólo se vio alterado por su golpe en la nariz, pero no se relajó para sellar su pase a la tercera ronda donde se verá las caras con otro ‘viejo conocido’ como el francés Richard Gasquet, que no sabe aún lo que es ganarle en su carrera deportiva tras 17 enfrentamientos.

Por su parte, en la noche neoyorquina se despidieron tanto Roberto Carballés como Cristina Bucsa ante dos de los cabezas de serie. El tinerfeño fue capaz de forzar al canadiense Denis Shapovalov, que necesitó cuatro sets (6-4, 4-6, 6-3, 6-2), mientras que la cántabra cayó ante la estadounidense Danielle Collins por 6-2, 7-5.