Nadal: «Hasta que no haya una cura la situación va a ser complicada»

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) –

El tenista español Rafa Nadal valoró el complicado momento que atraviesa la sociedad por culpa de la pandemia de coronavirus, una grave situación que le hace no pensar en tenis, al tiempo que confesó que ve una «situación complicada» para un deporte tan global «hasta que no haya una cura».

«Estamos hablando de deportes diferentes, la liga o la Champions es un país o un continente. Si las cosas van a mejor en meses, tomando las medidas necesarias, se puede terminar la temporada, pero el tenis es un deporte totalmente global, semana a semana», dijo en declaraciones a ‘El Partidazo’ y ‘El Transistor’ en su programa conjunto este miércoles por la noche.

«El tema no es jugar a puerta cerrada o no. El tema es lo que conlleva la organización de cualquier evento en tenis. Hasta que no haya una cura la situación va a ser complicada y en este sentido en el tenis tenemos que tener responsabilidad. Es un deporte tan global que se me antoja difícil que pueda haber un torneo oficial a corto y medio plazo», añadió sobre el parón en el tenis.

Nadal encabeza junto a Pau Gasol una iniciativa con la Cruz Roja para recaudar fondos para ayudar a paliar los efectos de la crisis del coronavirus. El internacional español de baloncesto anunció que la recaudación supera ya los siete millones de euros. «Lo llevo mejor ahora que hace tres semanas, aunque llevamos más tiempo confinados y la situación es la que es, pero al menos los seres humanos nos adaptamos a lo que hay», dijo Nadal.

«Tenemos esa capacidad sin duda. También al principio las noticias eran terribles y se hacía difícil tener ganas de nada. Pasé una semana haciendo las cosas triste y desganado. Después empecé a pensar en positivo y en ayudar a la gente que realmente lo está pasando mal», añadió.

El tenista balear reconoció que ya en Indian Wells, unos días antes del estado de alarma, llegó a España temiendo lo peor. «Lo primero fue un shock, pero ya veíamos una realidad en Italia, que es un país vecino. Las cosas que estaban pasando en China no las tomábamos tan en serio», afirmó.

«No tengo ninguna pista y no me preocupa mucho, lo que menos me preocupa a día de hoy es el tenis. Estoy haciendo mis trabajos para que el cuerpo no se atrofie más de lo que está. Es una cosa muy seria que va para largo y hay tanta gente que está sufriendo una realidad tan terrible que lo de menos a día de hoy es el tenis», insistió, antes de compartir minutos de radio con Novak Djokovic.

«Estas últimas semanas hemos estado hablando horas en el Consejo de jugadores, mirando las maneras de nuestro deporte de salir adelante. Ayudar a los que lo están pasando mal. No podemos decidir el calendario pero podemos ayudar a los jugadores del resto de la ATP que no son de los 100 mejores del mundo que podemos ganarnos la vida bien», confesó.