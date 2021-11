Nico González: «Xavi es una pasada para mí y para todo el Barça»

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) –

El jugador del FC Barcelona Nico González ha asegurado que Xavi Hernández puede «ayudar muchísimo» al equipo y, pese a estar agradecido a Ronald Koeman por confiar en él y hacerle debutar, cree que con el de Terrassa todo es una «pasada» y se podrá luchar por hacer una buena temporada.

«Es una pasada, no solo para mí, para todo el Barça genera una expectación. Lo ves en los entrenamientos. Ves a todo el mundo con muchas ganas de ver qué nos explica, qué nos transmite. Es muy cercano y estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo», aseguró en una entrevista a Mundo Deportivo recogida por Europa Press.

Se mostró agradecido, eso sí, a un Ronald Koeman que le hizo debutar. «El día que lo destituyeron ya le mandé un mensaje. Desde el primer momento confió mucho en mí, apostó por mí. El año pasado ya salieron noticias de que le gustaba y me quería. Me dio la oportunidad y me puso en muchos partidos. Siempre estaré agradecido y le deseo lo mejor», aseguró.

De cara al derbi contra el Espanyol del sábado, recordó que ha vivido muchos en la base. «En infantil o cadete era el partido del año. Los vivías con una tensión y una emoción que era muy bonita. Ahora también, estos dos partidos que vienen son clave. Es un derbi en el Camp Nou, mi primer derbi en Primera. Un partido muy bonito», manifestó.

Y después llega la ‘final’ contra el Benfica en la Liga de Campeones. «Hace dos partidos de ‘Champions’ era la situación que nos queríamos encontrar, que el Benfica viniese aquí y depender sólo de nosotros para clasificarnos ya para octavos. Para mí es el partido clave ahora mismo. Ya hay ese nerviosismo y ganas de salir al campo», señaló.

«Evidentemente que sí. Se puede soñar. Y espero que sí. En Champions estamos vivos y en Liga se nos da por muertos, pero estoy seguro de que remontaremos porque todavía queda mucho. Estoy seguro y el vestuario, también. Después de Vigo lo hablamos, vamos a remontar sí o sí, seguro. Aquel empate fue un palo duro para todos», comentó sobre los retos para esta temporada.

En cuanto a su peso en el primer equipo, reconoció que no esperaba tener tanto protagonismo. «Tendría lo que me ganara, pero no me lo esperaba. Al final llevo seis partidos como titular. No imaginaba tan pronto tener este impacto. Me dieron esta oportunidad y lo que estoy teniendo es lo que me estoy ganando», manifestó.

Además, Nico llegó al equipo junto a Gavi y se encontró con otros jóvenes como Ansu Fati o Pedri con los que puede marcar una generación. «Confío mucho en esta nueva generación y también en todos los que todavía están. No sólo es futuro, sino también presente. Hoy también podemos competir por todo y creo que lo demostraremos», auguró.

La actitud de Nico en el césped responde, sin duda, al consejo que más guarda de su padre, Fran González. «El éxito en el fútbol no tiene ningún secreto. Al final mi padre siempre me ha dicho es que para triunfar lo que tienes que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Es de lo que más me acuerdo siempre», reconoció.

Un Fran que ejerce de entrenador en la cantera del Depor. «Está encantado allí y le va muy bien. El año pasado ganaron la Copa de España juvenil contra el Barça, contra Gavi. Me alegro que le vaya tan bien pero sí es verdad que tanto a él como mí nos gustaría poder vivir juntos estos primeros partidos tan especiales», se sinceró.