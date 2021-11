No es una Champions más – Notas de Fútbol

Apenas estamos a mediados de septiembre y ya hemos tenido cuatro jornadas de liga y un parón de selecciones con sus quejas correspondientes. No soy de los que claman al cielo por las jornadas de selecciones, pero ese primer parón, justo cuando ha empezado la liga, parece que está hecho a conciencia. Ellos verán. Pero faltaba el plato fuerte, las noches de duelos europeos. Porque no empieza del todo la temporada hasta que suena el himno de la Liga de Campeones, como no empieza el Mundial hasta que debuta Corea del Sur: ya estamos todos. Y también están, claro, Real Madrid, Barcelona y Juventus, mal que le pese a Ceferin, al que le gustaría ponerle una alfombra roja al PSG. Le doy una idea: una Liga de Campeones en la que el ganador se enfrente en la final al equipo parisino. Pero de momento tenemos el formato de siempre, pero no es esta una Champions más: no puede serlo cuando Cristiano Ronaldo y Messi han cambiado de equipo, uno de los mayores alicientes que tiene esta nueva edición del torneo continental.

Y es que el PSG es uno de los claros favoritos al triunfo final, los galácticos de este tiempo, pero