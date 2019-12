Nuria Fernández: «La San Silvestre Vallecana emociona, es la carrera de la gente»

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) –

La exatleta española Nuria Fernández tiene claro que la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana «emociona y es la carrera de la gente», recordando cómo esta prueba finiquitó en 2018 su trayectoria deportiva y echando de menos igualmente la oportunidad de correrla en este 2019.

«Es un día muy especial, el día 31 de diciembre, navidades, las luces, corres por el centro de Madrid… La San Silvestre es la carrera de la gente y, como dice el eslogan, emociona. Para mí es la mejor carrera del mundo y haberme despedido allí era un sueño, y lo cumplí. Cuando ya te retiras, sueños hay pocos, y seguir soñando hasta el último momento de tu vida deportivo es la ostia», recalcó Nuria Fernández en una entrevista con Europa Press.

Sin embargo, la madrileña añora «competir» en esta tradicional carrera. «Me da envidia ver a los corredores, la camiseta, cuando veo las imágenes de la noche, las luces, Madrid… Sí, lo echo de menos porque yo he nacido atleta y me moriré atleta», afirmó.

«Ahora me dedico a trasmitir lo que he vivido durante tantos años en la élite y en mi deporte, a transmitir el atletismo. Tengo una escuela de atletismo de pequeños y no tan pequeños e intento que tengan la misma ilusión que yo; y si saco atletas, pues contenta. Trato de que conozcan otro deporte que no sea el fútbol», prosiguió la torrejonera, bicampeona de Europa de 1.500 metros.

A Fernández, el tartán se lo «ha dado todo». «Ser como soy, tener la fuerza que tengo, las ilusiones, los sueños, esa es la base. Mi base ha sido el atletismo, lo que he sabido hacer toda la vida y mi talento. He tenido la suerte de que mi pasión y mi talento ha sido lo que he ejercido durante muchísimos años», subrayó.

«El momento más especial que recuerdo fue el Europeo de 2010 en Barcelona, cuando quedé campeona en el 1.500, porque después de ser madre nadie confiaba en mí y pude conseguir, no sólo llegar a la élite, que me decían que si estaba loca, sino conseguir una medalla de oro en el Europeo», remarcó Fernández.

Además, la exatleta considera que ha atravesado «caminos con mucha incertidumbre», pero que no se siente «referente» de nada. «Sí siento que he roto barreras, que he demostrado que las mujeres podemos, que tenemos mucha fuerza interior y que si realmente lo deseas y piensas que se puede, lo consigues. Con esas cosas he descubierto mi fuerza interior», declaró.

Así, Fernández estuvo entre las premiadas con un ‘Silvestre del Año’ que concede la organización de la prueba. «Más feliz no puedo ser, que la mejor carrera del mundo reconozca a una atleta que ha participado tantos años y que encima se ha retirado me deja muy contenta», admitió finalmente.