Oscar Piastri desmiente el acuerdo: «No conduciré para Alpine en 2023»

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) –

El australiano Oscar Piastri, actual piloto reserva de Alpine y vigente campeón de la F2, ha negado un acuerdo con su escudería para sustituir al español Fernando Alonso, que correrá la próxima temporada en Aston Martin, después de publicar un tuit donde desmiente haber firmado con el equipo francés para estrenarse en el ‘gran circo’.

«Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año», subrayó el ‘aussie’ horas después del anuncio de la escudería gala.

Así anunció Alpine su ‘ascenso’ a la F1: «Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, el piloto reserva Oscar Piastri asciende a un asiento de carrera junto a Esteban Ocon a partir de 2023», indicó la escudería, que aseguró que el oceánico completará la alineación de pilotos para el próximo curso junto al francés Esteban Ocon.

Piastri, de 21 años, fue campeón de la Eurocopa de Fórmula Renault en 2019, un campeonato que le catapultó al Mundial; en 2020, conquistó con Prema Racing el título de la Fórmula 3 y, en 2021, el de la Fórmula 2, unos éxitos que han llamado la atención de equipos como Williams o McLaren.

Con motivo del ascenso -frustrado horas después por el propio Piastri- el director de Alpine, Otmar Szafnauer, destacó el «talento» del corredor de Melbourne. «A través de nuestra unión de los últimos cuatro años lo hemos visto desarrollarse y convertirse en un piloto más que capaz de dar el salto a la Fórmula 1», explicó.

«Como piloto reserva (…) mostró madurez y velocidad para asegurar su ascenso a nuestro segundo coche junto a Esteban. Creemos que este dúo nos dará la continuidad que necesitamos para lograr nuestros objetivos a largo plazo de luchar por victorias y títulos mundiales», añadió.

El lunes, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso, hasta este año en Alpine, confirmó que correría en el equipo Aston Martin a partir del próximo campeonato 2023 tras alcanzar un acuerdo multianual con la escudería británica, ocupando el asiento del alemán Sebastian Vettel, que anunció su retirada.