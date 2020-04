Pau Gasol: «Las preguntas sobre mi futuro son todo hipótesis»

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) –

El jugador español Pau Gasol reconoció que no puede confirmar cuándo volverá a las pistas de juego porque «las preguntas» sobre su futuro «son todo hipotésis», además de dejar en el aire la posibilidad de recuperar los colores del FC Barcelona antes de retirarse.

«La incertidumbre que vivimos todos no me permite tener muchas respuestas sobre mi futuro. Puedo controlar mi día a día, la rutina de trabajo que he creado. He montado un gimnasio en el garaje y tengo que dejar que mi pie se recupera y pueda estar bien», manifestó Pau Gasol en declaraciones a ‘El Partidazo’ y ‘El Transistor’ en su programa conjunto.

«A partir de ahí, las preguntas sobre mi futuro son todo hipótesis. Los ‘cuándos’, los ‘cómos’ y los ‘dóndes’ no tienen respuesta. Ni yo, ni nadie», añadió el exjugador de Portland Trail Blazers, cortado el pasado mes de noviembre tras la larga duración en el proceso de recuperación de su pie lesionado.

Además, el ala-pívot catalán de 39 años contestó con un «ya veremos» a la posibilidad de acabar en el Barça su carrera deportiva, algo que ya ha dicho en varias ocasiones. Sin embargo, todavía prefirió no confirmar sus intenciones de seguir en Estados Unidos o programar el regreso a Europa.

Por otro lado, Gasol se mostró «muy agradecido» por la respuesta de «todo el deporte español» en la iniciativa «Nuestra mejor victoria», que ayuda a través de Cruz Roja en la lucha contra el COVID-19. «Hacemos lo que podemos desde nuestra posición», comentó.

«Nadal me mandó un par de mensajes y hablamos un día sobre qué podíamos hacer, estábamos muy preocupados, muy afectados. Quiero agradecer a todas las personas que han contriubido, los deportias, federaciones, diferentes ligas, la ACB, etc. Nos falta ese último empujón para conseguir el objetivo. Es una muestra enorme de esfuerzo, inspiración y coordinación», finalizó.