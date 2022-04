Paula Badosa no jugará ante Países Bajos en la Copa Billie Jean King por "problemas físicos"

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa no jugará la eliminatoria de los 'playoffs' de la Copa Billie Jean King contra Países Bajos, el próximo viernes debido a "problemas físicos y médicos", según ha explicado este lunes la jugadora en redes sociales.

"Aconsejada por mi equipo médico, y debido a problemas físicos y

médicos con los que he tenido que competir en las últimas semanas, seré baja de la convocatoria para la BJK Cup", publicó Badosa, quien animará "desde la distancia" a sus compañeras con el deseo de competir "codo a codo" junto a ellas en la próxima convocatoria.

La catalana, actual número tres del mundo, admitió que no ha sido una decisión fácil. "Quien me conoce sabe lo complicado que es para mí no estar en una competición, y esta me hacía especial ilusión", lamentó.

Así, España pierde a una de sus grandes bazas para la eliminatoria de la Copa Billie Jean King, que se sumará a la baja de Garbiñe Muguruza, también por lesión. El encuentro se disputará en el estadio cubierto de tierra batida 'Maaspoort Sports & Events' de s-Hertogenbosch.