Pedri gana el Golden Boy 2021

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) –

El jugador del FC Barcelona e internacional español Pedri González ha ganado el premio Golden Boy 2021 que atorga el diario italiano Tuttosport al mejor jugador menor de 21 años de este curso, superando con holgura al inglés Jude Bellingham en la votación.

En la sala del Consejo Federal de la FIGC dedicada a Paolo Rossi, el director de Tuttosport, Xavier Jacobelli, dio a conocer el nombre del ganador del Golden Boy 2021. «Me complace anunciar que el ganador es Pedri», anunció este lunes.

Pedri se hace con la distinción al mejor joven menor de 21 años de este 2021, relevando a un Erling Haaland que ganó el anterior Golden Boy, y lo hizo con 318 puntos por delante de los 119 que obtuvo Bellingham, con una diferencia abismal de 199 puntos.

Una votación que fue a cargo de cuarenta periodistas que votan en representación de los diarios deportivos más potentes de Europa y que ha conllevado la mayor diferencia histórica de esta distinción nacida en 2003 entre el ganador y el subcampeón.

«Agradezco a Tuttosport este trofeo que me enorgullece. Gracias también a todos los miembros del jurado y a los fans que siempre me han apoyado en este 2021 simplemente increíble para mí. Y por supuesto, muchas gracias al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y obviamente a todos los que han estado cerca de mí, sin los que no hubiera podido ganar el Golden Boy», manifestó Pedri, en una videollamada desde Barcelona.

Lesionado actualmente, Pedri fue el jugador que más partidos disputó la pasada temporada. Con el FC Barcelona conquistó la Copa del Rey y con la selección olímpica española se colgó la medalla de plata en Tokyo 2020.