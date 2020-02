Piqué: «Por cómo vi a Bartomeu, me creo que no sabía nada»

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) –

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha roto una lanza en favor de su presidente, Josep Maria Bartomeu, al asegurar que no cree que supiera de primera mano que una empresa contratada por el club para controlar las redes sociales gestionara una cuenta en la que se criticó, entre otros, a Leo Messi y al propio Piqué.

«No sabría decir si me molestó, me da igual, en las redes todos pueden decir lo que quieran y no será la primera vez ni la última. Respecto a las explicaciones del presidente, por cómo lo vi, me creo que por lo menos él no lo sabía, porque en aquella reunión estaba tocado», comentó en rueda de prensa.

Después de que Bartomeu defendiera a su Junta Directiva y se desmarcara de esas críticas, que también afectaron a exjugadores, expresidentes y futuros candidatos, Piqué se posicionó del lado del presidente, pero siendo muy crítico con lo sucedido, si bien se mostró con ganas de enterrar el tema.

«Pero no le daría más vueltas, es algo que ya ha salido, ha explotado, se ha solucionado. Pasemos página e intentemos clasificarnos. Lo que no sea fútbol o balón nos perjudicará mañana y de cara al futuro», apuntó pensando en el Nápoles y en el Real Madrid, sus próximos rivales.

«Se le está dando demasiada trascendencia. Nos centramos en el juego, todo lo demás es mucho ruido. Cuando un club como el Barça pasa por momentos de más debilidad es más difícil controlar ese ruido y estamos más desprotegidos los jugadores, pero es parte del deporte y del club en el que estamos», recalcó.

Y es que Piqué asocia lo sucedido al reciente mal momento del equipo. «En este club, en los últimos años, siempre ha sido muy importante lo que pasara dentro del terreno, los resultados han aguantado al club. Sabemos la importancia que tenemos como jugadores para intentar seguir ganando y haciendo las cosas bien, porque si no sabemos que las aguas no bajan tan tranquilas», manifestó.

«Estamos en octavos, el partido es suficientemente importante como para pensar en otras cosas. Es una semana muy importante, luego viene el Clásico y queremos seguir teniendo esa línea ascendente de juegos y resultados, que nos da la confianza suficiente para ir creciendo», aportó.

Eso sí, sobre que llamara títere a un periodista tras el caso de las redes sociales, se reiteró en ello y explicó por qué. «‘Titelles’ (títeres) los hay en todos lados, al final lo somos todos en nuestra vida en algún aspecto. Pero en ese caso era evidente, lo quería manifestar, pero no es un mensaje hacia la Directiva, que como todas tiene a sus personas más afines que les pasan información y les dan esa sensación de proteger», aportó.

«Eso está bien, no hay ningún problema, lo hace todo el mundo y es normal pero cuando se pasan ciertas líneas hay que salir al paso y es lo que quise hacer. Pero respecto al enfado del vestuario, al final son cosas que suceden dentro de un club tan grande. Seguro que había gente que no tenía ni idea. Hay que pasar página y centrarnos en el fútbol», manifestó.

«Si el club está bien o mal gestionado lo dirán los socios en las elecciones. No tengo información tampoco para decirlo. Pero si el equipo pierde, como club hay mucho ruido porque los resultados son lo primordial. Sabemos que si queremos tener tranquilidad hay que ganar y seguir ganando y jugando bien. Porque casi es más importante cómo ganas», opinó al respecto.