Piqué se despide del Camp Nou con victoria

El Barça se acuesta líder con un plácido 2-0 sobre el Almería

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) –

El FC Barcelona venció (2-0) este sábado a la UD Almería en la jornada 13 de LaLiga Santander celebrada en el Spotify Camp Nou, la despedida en casa de Gerard Piqué, gracias a los goles de Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong que presionan al Real Madrid arriba.

El equipo de Xavi Hernández se colocó líder de Primera con 34 puntos, a la espera de lo que haga el Madrid (32) el lunes en Vallecas, en un partido tranquilo aunque de emociones fuertes con más de 90.000 personas en las gradas. El Almería sufrió la presión arriba y posesión local, encerrado en su campo y capaz de pocos sustos, sin remedio al guion culé.

El Barça no descuidó la obligación de ganar para seguir apretando por el liderato, más en el Camp Nou, donde no ha encajado ni un gol. Sin embargo, el feudo blaugrana tenía una cita con Piqué, quien anunció por sorpresa el jueves su adiós al fútbol. Con los aplausos al central cada vez que tocaba el balón comenzó el encuentro, un dominio que no soltó el Barça.

Ferran fue el más activo del primer tiempo y, en un remate suyo a los cinco minutos, el colegiado señaló penalti, con ayuda del VAR, por una mano de Kaiky. La gente pidió a Piqué, incluso Lewandowski le ofreció lanzarlo, pero no quiso tanto protagonismo el central. Ironías del fútbol, el Pichichi de la Liga falló la pena máxima.

Ahí empezó el gafe culé con el gol, ya que perdonó una decena de ocasiones claras. La primera buena, eso sí, fue del Almería, en un error de Frenkie de Jong, un pase horizontal, que dejó mano a mano a Ramazani con Ter Stegen. El meta alemán evitó el varapalo en medio del monólogo culé, que se intensificó camino al descanso.

El propio Piqué tuvo un par de remates de cabeza, Ferran se desesperó con las paradas de Fernando, igual que Dembélé y otra más de Pedri. Antes de que se le atragantara la noche al Barça, el delantero francés hizo el 1-0 a los tres minutos de la reanudación. Un gran pase de Busquets lo aprovechó Dembélé en carrera, se fue de dos y remató cruzado imposible para Fernando.

El propio ariete galo tuvo el 2-0, pero se enredó en vez de buscar el disparo. A la contra, el Almería, en busca de sumar para alejar la zona de descenso, estuvo cerca de hacérselo pagar, salvada por la primera aparición de Marcos Alonso. Ansu Fati recogió el testigo de Ferran con la misma mala fortuna, aunque en su primer remate, De Jong aprovechó el rechace para hacer el 2-0.

Pese a que Rubi movió banquillo e incluso sistema, el conjunto andaluz fue firmando su rendición, mientras el Camp Nou intuía, viendo calentar a Andreas Christensen, el cambio de Piqué. Llegó en el minuto 84, tras un mar de abrazos y besos, la despedida del ‘3’ con el liderato. Tres puntos para presionar al Madrid, mientras el Almería no da continuidad a su triunfo ante el Celta.

FICHA TÉCNICA:

–RESULTADO: FC BARCELONA, 2 – UD ALMERÍA, 0. (0-0, al descanso).

–ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Balde, Piqué (Christensen, min.84), Marcos Alonso, Jordi Alba; Busquets (Gavi, min.68), De Jong, Pedri, Dembélé (Raphinha, min.68), Lewandowski y Ferran (Ansu Fati, min.61).

UD ALMERÍA: Fernando; Mendes, Kaiky (Srdjan Babic, descanso), Ely (Íñigo Eguaras, min.68), Chumi, Akieme; Robertone (Portillo, min.79), Samu, Melero (Puigmal, min.69); Baptistao (Dyego Sousa, descanso) y Ramazani.

–GOLES:

1 – 0, min.48, Dembélé.

2 – 0, min.62, De Jong.

–ÁRBITRO: González Fuertes (C. Asturiano). Amonestó a Ferran (min.9), Dembélé (min.42) por parte del Barça. Y a Kaiky (min.6) en el Almería.

–ESTADIO: Spotify Camp Nou, 92.605 espectadores.