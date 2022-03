Pol Espargaró: "La presión se la tiene que poner uno mismo, no la marca por la que corres"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pol Espargaró (Repsol Honda) no esconde que el año pasado notó "un poco" la presión por correr en el equipo japonés, pero que es "uno mismo y no la marca" el que debe ponerla, mientras que ahora afronta más optimista su segunda temporada donde además de una pretemporada positiva, cree que la presencia de un Marc Márquez les "ayudará" en la evolución de la mota y en su propia calidad en pista.

"La noté un poco (la presión), pero creo que la presión se la tiene que poner uno mismo, no por la marca por la que corres. Un piloto debe exigirse al máximo, eso es ganar y si no lo haces es que no estás haciendo las cosas bien", apuntó Pol Espargaró en una entrevista a Europa Press.

El catalán, de todos modos, no esconde que está en un equipo 'top' como Honda y el Repsol Honda y con un compañero como Marc Márquez que hace "aún más difícil" cumplir los objetivos. "Él el piloto al que tienes que batir y las comparaciones son siempre duras, pero esta moto tiene que ganar y no podemos permitirnos nada más que eso", añadió.

El de Granollers acabó su primer año en la marca del ala dorada con un sabor "agridulce". "Tuve momentos muy buenos, pero también muy malos y estos fueron los que más pesaron, lo que vio todo el mundo y lo que pasamos nosotros en Honda. Pero también funciona el tener días y años malos para valorar los años buenos y los resultados que van venir, a veces es importante dar un paso atrás para dar dos hacia adelante", remarcó.

En este sentido, aunque prefirió tomárselo "con calma", sí esperaba que "la evolución hubiese sido más rápida" en el 2022. "Me costó bastante, había fines de semana que creíamos que podíamos ser más rápidos como en Austria donde con KTM lo había sido y en cambio no fui capaz de solucionar los problemas. Hubo momentos en los que nos frustramos muchísimo, pero terminamos la temporada con un ritmo muy bueno y luchando por las primeras posiciones y eso también lo valoramos muchísimo. No todo fue malo, pero el cómputo general no fue el deseado", subrayó.

"Soy de los que piensa que cuando debes tomar dos decisiones escoges la que más te convenga. No hay marcha atrás para lo pasado y no hay arrepentimiento porque era lo mejor para ti. Luchamos con lo que tuvimos, sólo que hay que mirar hacia delante y no perder el tiempo en el pasado", recalcó Espargaró sobre su decisión de no seguir en KTM donde estaba ofreciendo un buen nivel para fichar por el Repsol Honda, donde firmó una segunda plaza en el GP Emilia-Romaña como mejor resultado.

Además, el que no estuviera Marc Márquez a su mejor nivel o se ausentara en algunas carreras, no le generó una presión extra sino "al revés". "Se alejaron un poco los focos y eso se echa en falta, el no tener esa presión de tener que conseguir resultados puede hacer que te relajes un poco. Tener a Marc hace que este equipo sea ganador y nos va a ayudar a todos, en la evolución de la moto y en la mía como piloto y para conseguir los resultados que queremos", advirtió.

"LA PRETEMPORADA FUE MEJOR DE LO QUE ESPERABA"

Ahora, el piloto español tiene "sensaciones buenas" para el Mundial que se inicia este domingo en Catar después de haber vivido "una pretemporada muy buena". "Fue mejor de lo que esperaba para tener una moto completamente nueva. Esperábamos sufrir un poco al inicio, pero las cosas fueron más livianas para todos de lo que pensábamos. Eso es bueno, pero queda la duda de que va a pasar durante la temporada y de dónde están los rivales y si estaban enseñando todas sus cartas", puntualizó.

Para el catalán, en los test "se puede ver un poco" donde están los otros equipos y sus "dificultades y si son rápidos a una vuelta o no". "Lo puedes prever un poco, pero es difícil porque en un test tienes muchas horas y muchas vueltas, mientras que en un Gran Premio hay nervios, caídas, la gestión de los neumáticos y de todo lo que sucede. No es sólo velocidad sino muchas cosas más", detalló.

"Empezamos en Catar con un horario distinto, de noche, con humedad alta y frío por la noche y es bastante raro porque normalmente tenemos humedad alta con mucha temperatura y los motores no trabajan en su plenitud. Es un Gran Premio muy raro, con muchos nervios por ser el primero y con muchos errores, hay que pasarlo lo mejor posible y a partir de ahí enlazar carreras buenas", sentenció Espargaró sobre la primera carrera de la temporada en la que saldrá desde la sexta plaza.