Queralt Castellet: «El número de chicas con nivel de medalla en ‘halfpipe’ es enorme»

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) –

La ‘rider’ española Queralt Castellet tiene claro que le encantaría poder ganar una medalla olímpica y que por ello trabajará «lo máximo posible» para conseguirlo en los Juegos de Pekín que dan comienzo este viernes, aunque recordó que en su modalidad, la de ‘halfpipe’, «el número de chicas a nivel de medalla es enorme».

«Obviamente que sí veo opciones de medalla, en todas las competiciones quiero conseguir medallas. Desde que comencé he tenido una progresión, he conseguido muchas hasta ahora y me encantaría ganar una olímpica. Trabajaré lo máximo posible para que así sea», comentó Castellet en rueda de prensa desde Pekín.

La catalana, que competirá en sus quinta cita olímpica, advirtió que «todos los Juegos y todas las competiciones son diferentes». «Yo siempre entro con objetivos y estrategias detrás de mis rondas para estar arriba del todo. El objetivo es siempre el mismo y luego están las circunstancias con las que te encuentras ese día», remarcó.

Por ello, espera saber leer «la situación» y «ser capaz» de adaptarlo «lo mejor posible y mejor que nadie a todo» para hacer «el mejor ‘riding’ posible». De todos modos, aún no ha podido entrenar en el lugar de competición de ‘halfpipe’ y hasta que no lo haga no podrá ver «los trucos» que tiene pensado aplicar.

«Los entrenamientos empiezan el domingo. Sí he estado en la zona viendo la de ‘slopestyle’ y lo he visto desde abajo. Se ve superbien y creo que han estado trabajando muchísimo para tenerlo en las mejores condiciones posibles, sobre todo en el tema del viento, que era lo que más nos preocupaba cuando vinimos al test, y han puesto una valla como de lona para pararlo. El domingo ya podré contar más», añadió la vallesana.

Esta también es cauta sobre las rivales porque «ahora mismo, a diferencia de siete u ocho años, el número de chicas a nivel de medallas es enorme». «No somos siete u ocho, somos muchas las que estamos empujando el ‘half’ a una velocidad increíble y cada año hay trucos y elementos nuevos», apuntó, avisando igualmente sobre el hecho de que haya nieve artificial. «Hace mucho más frío y la tabla corre menos, así que hay que trabar más con las ceras», detalló.

«ANDER Y YO LO VAMOS A HACER MUY BIEN Y CON MUCHA ILUSIÓN»

En este sentido, calificó como «increíble formar parte» del actual nivel de su deporte y se declaró «muy fan de la manera de trabajar» de las japonesas. «Siempre valoran cada detalle, el estilo y el adaptarse a la montaña. Tiene respeto al ‘snow’ y creo que las ‘riders’ japonesa son las que mejor trabajan», confesó.

La español necesita todavía «descansar lo máximo posible» porque llegó hace «unos días» a China procedente los Estados Unidos y aún tiene «un poco de descontrol para dormir», y se mostró feliz de poder ser abanderada este viernes junto a Ander Mirambell. «Es posible que surja algo muy espectacular», señaló entre risas. «No será ningún problema, cuanto más manos, más fuerza. Lo vamos a hacer muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión», indicó sobre la diferencia de estatura de ambos y a la hora de coordinarse.

Finalmente, Queralt Castellet reconoció que la diferencia entre este ciclo olímpico y el anterior es «abismal» por la pandemia. «Estos últimos años han sido muy diferentes, todo el mundo ha sufrido dificultades en todos los sectores. Algo positivo que hemos sacado es que hemos aprendido a dar más valor a cada momento de estar en la montaña entrenando o compitiendo», valoró la catalana, que en la Villa Olímpica sólo ve «gente con ganas de ayudar» para que los deportistas están «a gusto pese a la situación de control y de restricciones».