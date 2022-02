Queralt Castellet: «Una medalla olímpica es una ilusión, nunca ha sido una obsesión»

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) –

La ‘rider’ español Queralt Castellet dejó claro que ganar una medalla olímpica «nunca ha sido una obsesión sino algo bueno y una ilusión» y que su plata en el ‘Halfpipe’ del snowboard de Pekín 2022 le ayuda a tener una «mayor motivación» de cara al futuro, sin descartar participar en sus sextos Juegos Olímpicos en 2026 mientras «no deje de aprender».

«Una obsesión es una palabra completamente negativa, una medalla es algo bueno y no hay que es eso, es un objetivo, una ilusión, solo tiene atributos positivos que sólo te pueden ayudar a aprender y a hacerlo mejor», señaló Castellet este miércoles en rueda de prensa en la sede del COE tras llegar desde Pekín.

La de Sabadell recordó que los Juegos «son completamente diferentes» a otra competición, «con otro tipo de presión, ambiente, entorno». «Son factores que pueden afectar al ritmo que puedas llevar, aunque todas sean ya una lucha completamente diferente. La medalla olímpica nunca ha sido una obsesión, siempre he ido a todas las competiciones con el objetivo de hacer mi mejor ‘riding’ y pensar que así lo puedo conseguir», indicó.

«Al final era un objetivo que tenía desde niña y aunque en este camino he cosechado muchísimos logros y medallas, una olímpica no la tenía y no hay nada que me haga más feliz que el haber logrado este objetivo porque hay gente que lo consigue y gente que no», añadió.

La catalana remarcó que lo ha puesto «todo» y que lo sigue «haciendo» para sacar «lo mejor» de sí misma para «representar ese esfuerzo y valores» que le ha enseñado su deporte. «Ahora estoy con ganas de realmente disfrutar de ese logro y es la mejor manera para sacar la mayor motivación para seguir el rumbo que llevo», apuntó.

Castellet lleva «una vida entera» en el snowboard y tiene claro que todos sus éxitos «no hubiesen sido posibles» sin la gente que le apoyó para que «soñase tan grande». «Ellos son los que han apoyado que soñase esto porque era una niña con muchísima imaginación y mucha pasión por el ‘snow’, que lo que tenía era competitividad. Es bastante surrealista dedicar desde tan joven todo a esto, pero lo tenía muy claro y lo quería de tal manera que no me podían decir que no, apoyaban mi sueño y que con esa confianza no me podía parar nada», comentó.

La subcampeona olímpica recordó que cuando era niña tenía «como referente» a la estadounidense Gretchen Bleiler. «Estaba en mi habitación y me encantaba su ‘snow’. La vi subir a ella y a aquellas chicas al podio en Turín y para mí eran heroínas, estaba tan lejos de poder alcanzarlas a nivel deportivo. No fue hasta que me encontré en la misma lista que dije que quería estar ahí y luchando por lo que luchaban ellas y no viéndolas desde mi habitación. Me acuerdo de ellas siempre, son el principio de mi sueño», admitió.

«ESTO NO SE ACABA AQUÍ»

La vallesana confesó que los Juegos son «la competición más importante que existe» y que «es muy importante para cualquier deportista conseguir una medalla», pero advirtió que hay otros eventos también relevantes. «Conseguir resultados en todas y estar cada año con las mejores es un orgullo muy grande», resaltó.

Por ello, ahora está «disfrutando mucho» de su deporte. «No te pasas cuatro años enfocada sólo en los Juegos porque entre medias hay objetivos que te hacen progresar. Cada día aprendo en la nieve y, sobre todo, de la montaña», puntualizó la ‘rider’.

«De momento seguiré haciendo ‘snow’, quiero seguir evolucionando, compitiendo, que me gusta, y es a partir de la evolución el enfoque que siempre he llevado. Esto no se acaba aquí», aseveró la catalana, que está «en el mejor momento» de su carrera. «Hasta que no deje de aprender no me plantearé dejarlo y si en esta evolución llegan otros Juegos, bienvenidos sean porque probablemente lo voy a hacer mejor», manifestó.

Queralt Castellet se refirió al hecho de no haber tenido ni a su entrenador ni a su fisio en los Juegos, un obstáculo que salvó gracias a centrarse «en lo importante del día» y en poner en práctica lo que llevaba «tanto tiempo trabajando». «Igual mi experiencia o manera de ser me ha ayudado», explicó.

La española también aseguró que el día de la final tenía su «propia estrategia» y que no tuvo la oportunidad de «seguir todas las rondas» de sus rivales. «Ya tenía bastante faena. Quería fijarme en mi propio ‘riding’ y en lo mejor que pudiese hacerlo, sin saber lo que iban a hacer las otras. Sabía que si lo hacía bien, me iba a dar un buen resultado», declaró.

«Esta me la cuelgo y no me la quito», bromeó sobre donde tiene pensado poner la medalla. «Lo primero que quería hacer al llegar a España era celebrarlo con mi familia y lo último que esperaba era encontrármelos aquí y ha sido una sorpresa increíble», confesó feliz de reunirse con los suyos.

BLANCO: «ES UNA SOÑADORA Y UNA LUCHADORA»

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, felicitó a la de Sabadell porque haber conseguido una medalla que era «como el final de un camino muy largo». «El deporte le ha dado en sus quintos Juegos lo que merecía en anteriores y lo que tanta ha perseguido», manifestó.

«Al margen de los resultados, es una soñadora, una luchadora, no hay límite que se le meta en la cabeza que no supere, y es lo que me cautivó de ella cuando tuve mi primera reunión con ella en Vancouver. Era una niña que quería soñar y llegar lejos. Gracias por lo que has conseguido y lo que nos has enseñado», sentenció el dirigente.