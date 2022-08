Rafa Nadal renuncia al Masters 1000 de Montreal

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) –

El tenista español Rafa Nadal anunció este viernes su renuncia a participar en el Masters 1000 de Montreal (Canadá) de la semana que viene porque todavía tiene «una pequeña molestia» en la lesión abdominal que le obligó a retirarse de Wimbledon antes de las semifinales.

«Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí», confesó Nadal en sus redes sociales.

Esto ha motivado que hayan decidido «no viajar» a Montreal y «proseguir con los entrenamientos sin forzar». «Agradezco de corazón al director del torneo y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y que hoy no ha sido una excepción», apuntó.

«Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud», admitió el ganador de 22 ‘Grand Slams’.

El tenista balear se lesionó en la zona abdominal durante su partido de los cuartos de final de Wimbledon ante el estadounidense Taylor Fritz y posteriormente tuvo que retirarse del torneo antes de jugar las semifinales ante el australiano Nick Kyrgios por una rotura de 7 milímetros.