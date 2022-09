Real Sociedad y Betis encaran su primer examen europeo ante United y Helsinki

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) –

La Real Sociedad vivirá este jueves (21.00 horas) su estreno en la Liga Europa ante el Manchester United, rival más duro de su grupo, en Old Trafford, un primer examen europeo de mucho nivel y del que espera sacar algo positivo para arrancar de manera positiva, mientras que el Betis debutará (21.00) en Helsinki contra el HJK, rival más asequible, aunque escudado en la fortaleza de su fortín de césped artificial.

El ‘Teatro de los Sueños’ será el escenario del debut en esta edición de la Europa League de la Real Sociedad, un equipo vasco que no ha vencido nunca al conjunto inglés. Así, superar el estreno con triunfo daría alas y confianza a una plantilla que solo ha perdido este curso ante el FC Barcelona (1-4).

Así, los de Imanol Alguacil buscarán ante los ‘Diablos Rojos’, rival de mucha entidad -más con los refuerzos de Casemiro y Antony- darle continuidad a lo ofrecido en el empate ante el Atlético de Madrid. El aspecto defensivo se antoja clave para sacar algo positivo de Old Trafford, algo que los realistas han cuidado ‘a medias’ en lo que va de curso, con cinco goles en contra y dos porterías a cero en cuatro encuentros.

Además, y tras la salida de Alexander Isak, el gol se ha convertido en una obsesión para Alguacil. Los recién llegados Umar Sadiq y Alex Sorloth deben dar al talla en el feudo del United, ante un equipo inglés al que nunca ha marcado el cuadro vasco. Tampoco ha logrado ganarle, con dos empates a cero y dos derrotas (1-0 y 0-4) como balance global entre ambos conjuntos.

Un hueso difícil de roer para la Real Sociedad, donde Imanol Alguacil deberá decidir si opta por las rotaciones o si opta por sus mejores piezas dado el escenario y el rival, aunque no podrá tener a Le Normand, principal baja, a cuyo puesto optan Aritz Elustondo o Jon Pacheco. Umar Sadiq, que ya marcó en su debut frente al Atlótico, apunta a titular.

Por su parte, el Manchester United recibirá a la Real tras su urgente resurgimiento en las dos últimas semanas, después de su bajón inicial. Con la situación de Cristiano Ronaldo -encadena cuatro suplencias consecutivas- todavía latiendo en el club, los ‘Diablos Rojos’ enlazan cuatro triunfos en la Premier, después del batacazo ante el Brentford (4-0).

Una mejoría que necesitaban los de Ten Hag para sentirse de nuevo competitivos y reconciliarse con las buenas sensaciones y que confirmaron con la victoria ante el líder Arsenal (3-1). Ahora los ingleses quieren trasladar su entusiasmo a la competición europea, que podría servir para ver en el once al recién llegado Casemiro y al ‘rebelde’ Cristiano Ronaldo.

EL BETIS BUSCA RECUPERAR LA SENDA DE LA VICTORIA EN UN ESTRENO ASEQUIBLE

El Real Betis también vivirá su estreno en Liga Europa este jueves (18.45 horas) en Helsinki, en un debut mucho más ‘plácido’ a priori ante el HJK, una de las ‘cenicientas’ de su grupo, junto al Ludogorets búlgaro.

Con la Roma de José Mourinho como principal rival para el primer puesto del grupo, los verdiblancos no deben dejarse puntos en uno de los partidos más asequibles de esta fase y comenzar a generar un colchón que puede ser clave en el futuro en una competición donde espera llegar más lejos que el año pasado (octavos de final).

El HJK Helsinki está inmerso de lleno en su campeonato doméstico, que arrancó en abril. Encadena nueve encuentros sin perder este curso y el Bolt Arena, de césped artificial, se ha convertido en su principal arma, donde solo ha perdido en tres de sus últimos 18 duelos como local. Llegó a la Liga Europa tras quedar eliminado de la fase previa de la Champions a manos del Viktoria Plzen.

Tras su derrota (2-1) en el Bernabéu en la última jornada de Liga, los de Pellegrini quieren que solo sea una mancha minúscula en su casi impecable inicio de curso -9 de 12 puntos posibles-. Esto sumado a su mayor experiencia en Europa debería ser suficiente para llevar sus primeros tres puntos.

El chileno no podrá contar con Nabil Fekir, lesionado en el Bernabéu y tiene la duda de Willian Carvalho, pero recupera a Pezzella, que no jugó por sanción el pasado sábado, para un once donde se esperan cambios como ya sucedió la temporada pasada.