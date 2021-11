Real Sociedad y Betis quieren depender de sí mismos en la Liga Europa

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) –

El Real Betis y la Real Sociedad tratarán este jueves de seguir dependiendo de sí mismos para superar la fase de grupos de la Liga Europa 2021-2022, por lo que necesitan ganar en sus respectivos partidos ante el Ferencváros y el Mónaco, respectivamente.

A falta de dos jornadas, el futuro europeo de los dos representantes españoles en la competición no está todavía aclarado. Ambos tropezaron en la anterior y se frenaron en su deseo rozar los cruces, pero mantienen todavía sus opciones intactas.

Pero para afianzarlas necesitan sumar los tres puntos, una misión que parece más complicada para el conjunto guipuzcoano, que tiene una difícil visita al Louis II (21.00 horas), y algo más sencilla para el sevillano, que recibe en el Benito Villamarín (18.45) al colista de su grupo.

La Real Sociedad, en cambio, visita al sólido líder de su grupo, que también está invicto, pero que suma ocho puntos, dos más que los de Imanol Alguacil, más obligados tras el inoportuno empate en el Reale Arena ante el Sturm Graz, colista.

El segundo clasificado de LaLiga Santander aventaja también en un punto al PSV neerlandés por lo que tiene claro que si gana al conjunto monegasco le arrebatará el primer puesto, pero que si el campeón de Europa de 1988 suma en casa ante el equipo austriaco, se lo jugará todo contra este en la última jornada en San Sebastián. Una derrota en el Principado le dejaría sin opciones de evitar la primera ronda de cruces y le obligaría a ganar sí o sí en su duelo final.

La Real Sociedad llega a esta cita después de perder el liderato doméstico tras empatar sin goles en casa ante el Valencia, una buena muestra de que continúa sin arrancar del todo a nivel ofensivo, lo que necesita para tratar de hacer daño a un Mónaco que sólo ha recibido hasta el momento dos goles, lo que le ha permito rentabilizar al máximo los cuatro que ha marcado.

Imanol Alguacil debe decidir si hace muchas rotaciones para dar nuevas energías a los suyos, aunque lo más probable es que un titular fijo como Elustondo juegue de inicio por estar sancionado en Liga, mientras que es probable que Mikel Oyarzabal, que retornó el pasado domingo tras superar una lesión muscular, también esté en el once titular después de ser suplente ante el Sevilla. Portu espera su oportunidad, aunque ahora Januzaj está en un gran momento.

Enfrente un Mónaco al que el triunfo le daría el primer puesto y el billete directo a los octavos, pero que acude al encuentro sin estar en su mejor estado de ánimo por su última mala racha de resultados, con cuatro partidos sin ganar, tres de ellos con empate, y sólo dos goles anotados.

EL BETIS NO PUEDE FALLAR ANTE EL COLISTA EN EL VILLAMARÍN

Por su parte, el Betis tampoco puede despistarse de cara a continuar su andadura en la Liga Europa, aunque en su caso el acceso a la primera plaza del Grupo G se ha complicado después de caer goleado (4-0) en el BayArena por el Bayer Leverkusen.

El equipo bético no fue capaz de ganar ninguno de sus dos duelos con el conjunto alemán, que se llevó un empate a uno y que ahora le aventaja en tres puntos. A uno, tras los de Manuel Pellegrini, se encuentra como amenaza el Celtic, por lo que una victoria en el Villamarín ante el Ferencváros podría darle el pase siempre y cuando los escoceses no sumen en Alemania. Si lo hacen, todo se decidirá en Celtic Park en la última jornada.

Por eso es obligatorio para los béticos el volver a la senda de la victoria en la competición europea y más haciéndolo ante su público y frente al colista del grupo, ya sin presión al estar eliminado después de perder sus cuatro partidos.

Lo mejor para el Betis es que llega a este encuentro con mejor ánimo que con el que se fue al parón internacional. El equipo verdiblanco afrontó el descanso con tres derrotas seguidas, entre ellas la del derbi ante el Sevilla, y sin ser capaz de marcar ningún gol, pero el pasado domingo se rehizo en Elche con un triunfo claro que espera que le dé impulso de nuevo.

Pellegrini no variará su guión establecido en esta temporada y apostará por las rotaciones para recibir al líder de la liga húngara. No podrá contar con un jugador importante como Fekir, sancionado tras su roja en Leverkusen, y en la previa no entrenaron William Carvalho, Rodri, Pezzella y Montoya. Guido Rodríguez, que no jugó por sanción en el Martínez Valero, y Bellerín, que no podrá jugar el fin de semana por el mismo motivo, se perfilan titulares en un once donde también se espera a Borja Iglesias como ‘9’.