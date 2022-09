Reguilón: «Soy un profesional y no dudé en fichar por el Atlético»

«Entiendo que, por el pasado, parte de la afición no me quiera, pero todos estamos en el mismo ‘barco’ y la opinión cambiará»

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) –

El lateral Sergio Reguilón se mostró convencido de que la opinión de parte de la afición del Atlético de Madrid «cambiará» por su pasado en el Real Madrid y afirmó que no dudó en fichar por su nuevo equipo en su presentación oficial como jugador colchonero hasta final de temporada cedido por el Tottenham Hotspur.

«Soy un profesional y no tengo dudas del club que es el Atlético. Fue todo supersencillo. Si me pongo en la piel de algún aficionado, entiendes ciertos comentarios, pero si los miras con perspectiva estamos todos en el mismo ‘barco’. Con el tiempo todo se pasará. Entiendo que, por el pasado, no me quieran, pero todos queremos sumar y cuando me deje todo por el equipo la opinión cambiará», comentó.

Así se expresó Sergio Reguilón en el acto de presentación con el Atlético, celebrado en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y en el que estuvo acompañado por el presidente de la entidad rojiblanca, Enrique Cerezo, y el exinternacional atlético Roberto Fresnedoso.

El presidente atlético, Enrique Cerezo, recordó al jugador madrileño que llega a un club «donde la exigencia es máxima». «No dudamos de tu profesionalidad, trabajo, esfuerzo y dedicación. Espero que estés pronto recuperado y puedas debutar. Olvídate de cualquier comentario, eres jugador del Atlético de Madrid y espero que triunfes», deseó Cerezo.

Por su parte, Roberto Fresnedoso destacó que «es un orgullo» que Reguilón haya aceptado la oferta para jugar en el Atlético. «En este club te vas a sentir como en casa. A mí me pasó cuando llegué del Espanyol. Este club ha llenado el estadio estando en Segunda y aquí la afición te hace sentir que estás por encima de la victoria y la derrota. Disfruta de lo que haces», aconsejó Fresnedoso.

Reguilón no ocultó su felicidad por su fichaje por el Atlético, una posibilidad que comentó en varias ocasiones con su compañero en la selección española y ahora en el equipo madrileño Koke Resurrección. «Estoy aquí deseando volver al césped y a jugar al fútbol. Me acuerdo cuando me llama mi agente y me transmite el interés del Atlético. Mi cabeza fue un ‘boom’ y dije que sí», reveló.

El internacional español admitió que tenía ofertas «de grandes clubes», pero que su fichaje por el Atlético se cerró «en 48 horas». «Se lo conté a mis padres, que estaban emocionados. Con Koke he hablado mucho en la selección. Me habló de cómo es el grupo, el estadio, la afición y conforme te lo cuenta te entran ganas de venir», indicó.

En este sentido, destacó que el club colchonero «es un piña». «Y eso ayuda mucho. Me preocupa estar de vuelta cuanto antes; lo demás no, y con la lesión voy avanzado. El Atlético es un equipo ‘top’ que aspira a todo. La ambición de ganar es lo que más me ilusiona», subrayó.

Por último, Reguilón, que posó con la camiseta con el dorsal con el 3 que lucirá en su nuevo equipo, no sabe aún cómo reaccionaría si marcara a su exequipo, el Real Madrid. «¿Cuántos goles he metido en Primera? ¿Tres?. No creo que marque contra el Madrid. ¿Celebrarlo? Tendría que verme en la situación», apuntó.





695280.1.260.149.20220901135657