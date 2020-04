Ricky Rubio: «Retomar la NBA está muy complicado»

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) –

El jugador español de los Phoenix Suns, Ricky Rubio, ha comentado este jueves que reanudar la NBA está «muy complicado» en estos momentos debido a la pandemia del coronavirus y ha esgrimido que sería mejor esperar a que haya una total seguridad de que la salud, ni de jugadores ni personal ni afición, no está en juego.

«Retomar la NBA está muy complicado. En verdad, ahora esto es lo menos importante, hasta que no se solucione el tema de la salud, no se puede hablar, aunque ojalá se pudieran dar fechas», opinó en una conversación con la enfermera del Hospital Vall d’Hebron Clara Fernández.

En este sentido, explicó que cada jugador y miembro de cada equipo tiene su familia y se debe mirar por ella. «Prefiero que todo esté seguro antes de comenzar. Es difícil poner una fecha, en China quisieron iniciar la Liga y cada día lo retrasan más», esgrimió como ejemplo.

Por otro lado, preguntado por si iría el próximo año a los Golden State Warriors, se rió y dejó claro que no es su intención. «¡Estás a las últimas! No se me ha comunicado nada. Lo leí por la prensa, todo son rumores. Tengo contrato dos años más con Phoenix y la última palabra es que me quieren y quieren cumplir el contrato. Igual que yo, que estoy contento allí», aseguró.

«Es la primera vez que estoy en una ciudad con algo de calor, estoy muy cómodo y es una ciudad muy bonita. En el equipo teníamos una buena racha, se perdió por algunas lesiones, y estábamos para mejorar lo hecho los últimos años, quizá el ‘play-off'», aventuró.

Ricky mantuvo esta conversación con Clara, una de las enfermeras del Hospital Vall d’Hebron, a quien preguntó por su situación. «Está siendo complicado, intenso, pero cada día se lleva mejor. Ahora tenemos más destreza al ponernos el equipo y en tratar a los pacientes. Como en el baloncesto, el trabajo en equipo es fundamental, si te entiendes con los compañeros todo es mucho mejor», apeló la enfermera.

Esta vídeo-conferencia entre Ricky Rubio y Clara Fernández forma parte de la campaña que está llevando el base internacional español con su ‘The Ricky Rubio Foundation’, de ayuda a los centros hospitalarios para luchar contra el COVID-19.

A través de su fundación, el de El Masnou impulsa diferentes iniciativas en varios frentes, principalmente orientadas a sus programas de infancia y la gestión del confinamiento para los más pequeños, y ha querido seguir en contacto y colaborando con el Departament de Salut de la Generalitat, esta vez transmitiendo un mensaje de ánimo y de apoyo a todo el personal sanitario.