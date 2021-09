Sainz: «Todavía no soy el Carlos agresivo de McLaren que se tiraba al límite»

«Me noto lejos de sacar el 100% al coche»

«A mis ingenieros les doy más la chapa con el coche del año que viene»

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) –

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha explicado que todavía no es el «Carlos agresivo de McLaren que se tiraba al límite en cada salida», ya que se siente «lejos de sacarle el 100% al coche» y eso le está haciendo «pecar un pelín de conservador» en su primer año en la ‘Scuderia’, aunque se ha mostrado seguro de que eso mejorará con el paso del tiempo.

«Todavía no soy el Carlos agresivo de McLaren que se tiraba al límite en cada salida. Eso es ‘feeling’ con el coche, es último puntito de confianza para saber cuándo te puedes tirar a saco porque conoces el coche de verdad. Quizás estoy pecando un pelín de conservador, pero es porque no tengo es puntito de ‘feeling’ para las salidas y adelantamientos», explicó Sainz en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

El piloto, imagen promocional de Estrella Galicia, apuntó que está «yendo rápido y cómodo en el coche», pero que también «sigue habiendo algún error por falta de conocimiento del coche y lo sigo pagando». «Al final para sacar el máximo rendimiento de un coche tienes que estar años en un equipo. Como hoy en día ya no hay test en la F1, tienes que pagar los errores en Grandes Premios. Es parte del aprendizaje», se resignó.

En este sentido, relató que no está «descontento para la cantidad de problemas e inconvenientes» que se ha encontrado. «Ha sido un año complicado. Prácticamente sin hacer test te lanzan a un coche nuevo y con un compañero fuerte como Charles (Leclerc). Me noto lejos de sacar el 100% al coche, como sí hacía en McLaren, pero estoy siendo constante en cuanto a puntos y no me está yendo nada mal», valoró.

En cuanto a la recta final de la temporada, indicó que todavía quedan circuitos que le «gustan como Austin o México», en los que «siempre» ha sido «rápido». «Quiero ir sintiéndome cada vez más cómodo, aprendiendo más cosas del coche, y sobre todo el equipo está muy centrado en el año que viene. Seguimos pensando en este año, pero sinceramente en Maranello a mis ingenieros les doy más la chapa con el año que viene que con el actual», reconoció.

Antes de que llegue 2022, a Sainz le «gustaría que hubiese alguna sorpresa más en cuanto a luchar algún podio por mérito, como pasó en Mónaco o Silverstone». «Ya veremos, de los circuitos que quedan ninguno es una oportunidad clara para nosotros, pero en Silverstone o Hungría tampoco lo esperábamos y estuvimos ahí», avisó.

«NO ECHO DE MENOS MCLAREN, ESTOY CUMPLIENDO UN SUEÑO EN FERRARI»

Respecto al presente Mundial, dijo que «es complicado elegir» su mejor momento. «El mejor fue el podio de Mónaco, pero no lo disfruté porque todavía estaba cabreado del día anterior después de que se escapara la ‘pole’. Lo mejor está por llegar y estamos trabajando para que haya una alegría de las buenas de aquí a final de temporada», animó.

En cuanto a la última victoria de McLaren, su equipo hasta este año, y a si arrepiente de su salida, contestó que «sabía que esta pregunta iba a llegar». «No echo de menos McLaren. Estoy encantado en Ferrari, pasando el mejor año de mi carrera deportiva y cumpliendo un sueño. El tiempo dirá si me he equivocado, pero yo confío en el proyecto a largo plazo de Ferrari y estamos trabajando súper duro para ganar», subrayó.

En este futuro a medio plazo, recordó que «el año que viene va a ser un ‘reseteo’ de la Fórmula 1 con su cambio de reglamentación más grande en los últimos 20 años». «Yo le pido a Ferrari que esté lo más preparado posible para este cambio. Llevamos trabajando desde enero en el coche del año que viene. El 90% de mis sesiones de simulador son pensando en el coche del año que viene. No tenemos ni idea de cómo van a llegar los demás y debemos asegurarnos de que nosotros no nos dejamos nada por hacer», pidió.

Por último, Sainz celebró la emocionante pelea por el título entre Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull). «Está siendo un campeonato muy divertido, una Fórmula 1 que hacía muchos años que no vivíamos. Esa lucha por ganar entre dos pilotos muy diferentes es una historia muy apetecible para todos los aficionados. Lo mejor es esperar y ver qué pasa, no mojarse sobre quién va a ganar. Mercedes y Red Bull tienen un coche que está claramente por encima de los demás», finalizó.