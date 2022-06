Sandra Paños: «Que España genere expectación es genial, pero me extraña que nos vean como favoritas»

«Llevamos mucho tiempo sintiendo esta presión, hay que darle naturalidad y disfrutar»

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) –

La guardameta de la selección española Sandra Paños celebró la «expectación» que levanta el combinado nacional, pero reconoció que le «extraña» que se las valore como «favoritas» para levantar el título en la Eurocopa, aunque al mismo tiempo destacó la «calidad» de la plantilla, instando a sus compañeras a «darle naturalidad» a la presión de las últimas semanas.

«Ir a una Eurocopa es muy difícil, hacer algo importante es muy difícil. Lo dije para que todo el mundo sea consciente de que hay que tener cuidado. Con el Barça hemos hecho muchas cosas que han generado mucha expectación, pero hay una diferencia con la selección. Que haya expectación por España es genial, pero a nivel de competición me extraña que se nos valore como favoritas, hay muchas selecciones que han ganado muchas cosas», afirmó Paños en una entrevista a Europa Press.

La jugadora del FC Barcelona comentó hace unos días que las expectativas que rodeaban a la selección estaban «sobrevaloradas» y ahora explica que no lo dijo para quitar presión, sino porque son «conscientes» de lo que han hecho y quienes son. «Estamos encantadas con que nos respeten y nos valoren por lo que estamos haciendo, porque creo que tenemos la calidad suficiente para hacer cosas grandes, pero el mensaje es que España aun no ha hecho nada», expresó con rotundidad.

No obstante, Paños no elude el reto y aseguró que la selección peleara en Inglaterra «por conseguir lo máximo posible». «Que no le quepa duda a nadie», sostuvo.

«LA PRESIÓN TE PONE EN SITUACIONES INCÓMODAS QUE DEBES SOBRELLEVAR»

«La presión la transformamos en ganas y ambición. Tener presión te pone en situaciones incómodas que tienes que saber sobrellevar y además te da experiencia para futuras cosas importantes que tengas que conseguir. Llevamos mucho tiempo sintiendo esa presión y estamos mucho familiarizadas con ella», añadió.

Y para Paños, la receta contra la presión negativa es la «naturalidad». «Tenemos que ser conscientes de lo que hemos hecho, estar tranquilas y disfrutar. Yo soy de las que piensa que si disfrutas va a salir todo bien», valoró sobre todos los comentarios de las últimas semanas que ven a España como una de las favoritas para hacerse con su primera Eurocopa.

Así, la guardameta insistió en que todo el vestuario está centrado en «trabajar bien» para «encontrar su mejor versión» y poder «estar entre las 23 elegidas» que viajarán a Inglaterra para disputar la EURO. «Estamos con ganas, ahora estamos focalizadas todas en la Eurocopa», señaló.

«TODAS DAMOS EL 100% EN LA CONCENTRACIÓN PORQUE ES LA MANERA DE CRECER»

«Hay exigencia pero no porque vaya a haber descartes, somos así. Todas damos el cien por cien en la concentración porque es la manera de crecer y evolucionar. La gente está con dudas de si va ir o no, pero todas estamos tranquilas porque estamos haciendo un buen trabajo. Vilda tiene buen panorama para elegir, es bueno que lo tenga difícil para tomar la decisión, y de cara al futuro es aún mejor, hay muchas jugadoras en la dinámica y se empapan de la intensidad que se vive aquí», comentó.

Paños pudo estar finalmente en el encuentro de este sábado en Huelva ante Australia, después de que diera negativo en COVID este martes, tras su positivo un día anterior. «Me pilló bastante de sopetón. El cuerpo se relaja cuando está de vacaciones y ha sido donde he podido cogerlo. Ha sido cuanto menos inesperado, pero no lo he pasado tan mal, he podido estar entrenando, me ha durado muy poco, por suerte ha sido en un momento bueno», relató.

Finalmente, la capitana del FC Barcelona abordó el tema de la salud mental. «No se si el deporte de élite es sano o no, pero creo que es importante tener una persona que te ayude a entender y darte herramientas que te ayuden a llevar ciertas situaciones», admitió sobre la figura del psicólogo en el deporte profesional.

«Los deportistas somos súper ambiciosos y autoexigentes y llega un momento en el que esa línea se pasa y llegas a la frustración, que no te ayuda a competir, te bloquea las piernas, la toma de decisiones. Trabajar con un psicólogo es una manera de conocerte. el fútbol son etapas, es muy difícil ser regular. En una temporada muy irregular hay que aceptar muchas cosas, el psicólogo te ayudará a asimilarlo. Quien utiliza un psicólogo desde el principio tiene mucho ganado», zanjó, después de que su compañera Sheila García confesara que para mejorar su rendimiento tuvo que pedir «ayuda» a un psicólogo.