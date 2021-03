Sandra Sánchez: «Entreno para traer una medalla a casa en Tokio»

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –

La karateca española Sandra Sánchez, número uno del mundo en la modalidad de kata, ha asegurado que su objetivo cada día «no» es «mantener el nivel», sino «superarlo», y ha explicado que trabaja para «traer una medalla» de los Juegos Olímpicos de Tokio, quizás la «única» oportunidad para hacerlo ante la ausencia del deporte en París 2024, y ha recordado que «un pequeño desequilibrio» puede arruinar toda la preparación.

«Yo entreno para traer una medalla a casa. Los resultados están acompañando, sé que puedo estar ahí, en la lucha por esas medallas, pero no puedes dar nada por hecho. En nuestra disciplina, un pequeño desequilibrio te deja fuera, seas la número uno o la cien, nada está asegurado. Hay que hacerlo bien y conseguir la medalla ese día», señaló en declaraciones a Europa Press.

Además, la talaverana, que este viernes se proclamó campeona de España por séptima vez en Leganés, no teme por una posible cancelación de la cita olímpica. «Todo lo que nos transmiten es que los Juegos se hace sí o sí, aunque hoy en día no puedes dar por hecho nada. Todo sigue adelante. Es verdad que no podrá haber público extranjero, pero la competición se celebrará con muchas medidas de seguridad», manifestó.

«Si me dicen esto seis años atrás, no lo hubiese imaginado. Pensaba que podía hacer algo más, pero no todo esto que estoy viviendo. Es verdad que los Juegos van a ser en Japón, van a ser superbonitos, para el karate va a ser increíble. Ojalá que no, pero posiblemente vayan a ser las únicas medallas olímpicas para el karate. Voy a salir al tatami y voy a hacer mi karate lo mejor que pueda», añadió.

En este sentido, Sánchez explicó que «no» tiene «límite», y que «siempre hay algo más que mejorar». «Veo mi kata después de cada campeonato y siempre pienso que podría haber hecho otra cosa; vuelvo al día siguiente a los entrenamientos pensando que lo puedo hacer mejor. El día que se acaben los campeonatos no se acabará el camino del karate, tendré que seguir entrenando y mejorando como karateca y como persona», apuntó.

«El objetivo no es mantener el nivel, es superarlo. Siempre hay margen de mejora; mi entrenador y pareja, Jesús, siempre me saca defectos y tengo esa ilusión de que en el siguiente campeonato pueda mostrar algo mejor que en el anterior», prosiguió, reconociendo que sigue aprendiendo cosas de sus rivales. «He estado tantos años en un segundo plano… Nunca pensé que no ganase por culpa de nadie, pensaba en qué hacían las demás para ganar. Hay una frase que dice ‘entrena siempre como si fueras el segundo’, y eso es lo que hace querer superarte. Siempre aprendo algo de todo el mundo que tengo alrededor», expresó.

Por otra parte, desde finales del pasado año ha afrontado el reto de ser seleccionadora femenina de kata cadete, junior y Sub-21. «Lo disfruté muchísimo. Era una responsabilidad, porque debes saber transmitir todo lo que tú vives y hacer que ellas lo saquen hacia afuera. Me gusta tanto lo que hago, he vivido tantas cosas bonitas, que puedo transmitir esas sensaciones desde el punto de vista competitivo y personal. Lo hago con todo mi corazón y espero que ellas lo reciban igual», indicó.

Por último, sobre su retirada, aseguró que «no hay una fecha». «No sé cuál es el momento ideal, esto no infinito. Me gustaría encontrar un momento bonito para despedirse del público, de la gente, del tatami. Después habrá mucha más Sandra y mucho más karate. Tengo muchas puertas y dejo que la vida me sorprenda. De un día para otro estaba viviendo en Dubái, algo que nunca había planeado. Dejo puertas abiertas», concluyó.