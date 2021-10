Sandra Sánchez: «Llegar es muy difícil y mantenerse tanto tiempo arriba es duro»

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) –

La karateca Sandra Sánchez tiene claro que debe seguir «con los pies en el suelo» pese a su racha de imbatibilidad en la modalidad de kata, donde es la actual campeona de Europa, del mundo y olímpica, porque «el pasado no vale» y por ello no piensa en lo «conseguido» cuando afronta un nuevo campeonato, y también tiene claro que llegar a lo más alto «es muy difícil, pero mantenerse tanto tiempo arriba es duro».

«Es una mezcla de seguir soñando, volando y disfrutando de todo lo que me está pasando, pero al mismo tiempo estoy con los pies en el suelo porque soy consciente de que tengo que seguir trabajando porque el Mundial está muy cerca y si no entreno luego los resultados no llegan. El pasado no vale si no lo que haces cuando sales a competir, así que estoy preparando muy conscientemente el Mundial», aseguró Sánchez en declaraciones a Europa Press tras cumplir dos meses con su preciada medalla de oro.

La número uno del mundo volvió a la acción tras su éxito en Tokyo 2020 con una nueva victoria en la Premier League de Moscú. «No sé lo que piensan mis rivales», respondió entre risas sobre su racha de imbatibilidad en el ‘tatami’.

«Cuando llego a un campeonato no pienso en lo que he conseguido, lo afronto como si fuera el primero, con esas ‘mariposillas’ en el estómago e intentando hacerlo mejor que la última vez y consciente de que un pequeño desequilibrio te deja fuera seas la número uno o la cien», advirtió.

En este sentido, tiene claro que para ello «es igual de difícil» llegar a lo más alto en el deporte que mantenerse. «Llegar es muy difícil porque no te conocen y hacerse un hueco en este mundo es complicado. Mantenerse tanto tiempo arriba es duro, pero también es mi pasión y mientras pueda seguir intentándolo vamos a seguir luchando por seguir ahí», apuntó la manchega.

Sin embargo, parece complicado que pueda defender su medalla de oro porque el kárate no estará en el programa de París 2024, una situación que genera a la talaverana «un sentimiento extraño, impotencia y rabia», pero sobre todo «una sensación de injusticia». «Todo fue una decisión política y no deportiva, se tomó antes de haber hecho nuestra puesta en escena y después todos los datos han sido superpositivos», lamentó.

Y por este motivo, Sandra Sánchez lanzó un ‘SOS’ al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de homenaje a olímpicos y paralímpicos tras los Juegos. «Y se lo sigo lanzando al presidente y a todo el que tenga el poder de ayudar o presionar. Es una decisión que se toma en los despachos y no depende de lo bien que lo hemos hecho en el deporte. A ver si con esa presión de todos juntos se pueden conseguir cosas que por un momento pueden parecer imposibles», remarcó.

«QUIZÁ TENÍA MÁS PRESIÓN EN EL MUNDIAL DE MADRID QUE EN TOKIO»

En el lado positivo, está que «llegó la oportunidad» de ser campeona olímpica de kata y la aprovechó, aunque no esconde que tenía «más nervios» en la final del Mundial de 2018 que en la final olímpica. «Quizá en Madrid tenía más presión. No había ganado nunca ese oro ni a Japón y parecía que si no llegaba a la final como que estaba mal y me generó un poco de nervios», explicó la karateca.

«En los Juegos había que asumir todos los factores externos de que eran en Japón, donde el kárate es tradición, y tenía el convencimiento interior de que había trabajado tanto que cuando salí a competir sabía que no se podía haber entrenado más de lo que habíamos entrenado ni tan bien con la planificación que había hecho Jesús (Del Moral, su técnico y pareja). Eso me transmitió mucha tranquilidad», añadió la campeona olímpica.

Además, la española reconoció que el confinamiento por el coronavirus le vino bien a nivel deportivo para su «mente». «Tenía campeonatos cada 15 días y en un lugar diferente del mundo, con la presión de estar en la final, de una clasificación olímpica, de saber que los Juegos estaban cada vez más cerca. Y de repente no había presión ni campeonatos, y por un momento agradecí esa tranquilidad mental, que me sirvió para que la cabeza descansase un poco y genera más fuerzas para volver, no sé si con más ilusión, pero sí con la energía más recargada», subrayó.

Sandra Sánchez realizó estas declaraciones tras pasar por la Feria Fruit Attraction en Madrid, donde estuvo en el stand de Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO) para dar su apoyo a la campaña de concienciación social para la lucha contra el cáncer de mama, cuyo día mundial se celebra este martes, y bajo el lema ‘Sean como sean tus limones, todos los cuerpos son bonitos’.

Además, la manchega, embajadora de la campaña, también participó a la hora de presentar su ‘receta secreta’ con limón de Europa, acompañada por Miguel Ángel Jiménez, uno de los grandes mixólogos del momento. «Es que tenéis que probarlo con ‘tutti frutti’, se puede tomar de muchas maneras y también puede ser dulce», aseguró sobre la amargura del limón en comparación con su habitual carácter sonriente.

«Me gusta decir que tenemos sólo un cuerpo, que es nuestra casa y que hay que cuidarlo con hábitos de vida saludable. Yo soy fan de la fruta y el limón es de lo más normal en el CAR y cualquier cosa que nos ayuda a los deportistas en la recuperación y en el rendimiento va a ser bueno. Cuantos más años de vida deportiva tienes, más consciente eres de todo lo bueno que es esto», reflexionó Sánchez sobre la importancia de una buena y saludable nutrición.