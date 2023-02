Sandra Sánchez: «Ver que he conseguido lo que me propuse es como quitarme una losa de 100 kilos del pecho»

Sandra Sánchez: «Ver que he conseguido lo que me propuse es como...

La deportista, que se retiró del kárate profesional el pasado verano, fue homenajeada en el COE: «Gracias a toda la gente que ha creído en mí»

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) –

La exkarateca Sandra Sánchez reveló este miércoles durante un homenaje en el Comité Olímpico Español (COE) que ver que ha conseguido «todo» lo que se propuso es como quitarse «una losa de 100 kilos del pecho», «orgullosa» de haber devuelto con sus medallas «todo el cariño» y el apoyo recibido por las personas que «han creído» en ella.

«Es una mezcla de muchos sentimientos y muchas emociones», confesó la de Talavera de la Reina durante un acto de agradecimiento a su exitosa trayectoria celebrado en la sede del COE en Madrid. «No creo que sea la mejor del mundo, he trabajado mucho por conseguir algo determinado, pero ya está», arrancó la deportista.

Sánchez estuvo acompañada del presidente del COE, Alejandro Blanco; el presidente de la Real Federación Española de Kárate, Antonio Moreno; su entrenador y pareja, Jesús del Moral; y sus padres, entre otros. Ante ellos, se mostró «orgullosa» al ver sus medallas. «Es verdad que he conseguido todo lo que me había propuesto. No era un sueño, pero hice realidad mi esfuerzo y el trabajo, de la gente que me ha apoyado también. Ganar esas medallas es una forma de devolver todo el cariño», expresó.

«Todo el camino hasta aquí ha sido súper intenso, cuando veo los resultados y siento que he conseguido todo lo que me he propuesto es como quitarme una losa de 100 kilos del pecho. Muchas personas me habéis empujado desde el principio, y sin ese apoyo sería imposible llegar. Esa losa también era presión por devolveros algo y demostrar que podía hacerlo», agregó.

La deportista, nombrada mejor karateca de la historia por la Federación Mundial de Kárate, relató que competir «era una mezcla de ilusión y presión», con «muchos momentos de lágrimas». «Es súper bonito que después de tantos años y confianza, esas lagrimas se hayan convertido en abrazos. A la gente que habéis creído en mí, también cuando he perdido, gracias», aplaudió.

«He tenido que ir asumiendo poco a poco el papel de referente. Te das cuenta de que tienes repercusión, y al principio es un precipicio, con mucha responsabilidad, da miedo. Pero lo asumí, todo lo que hago sale del corazón», apuntó sobre su papel como referentes para niños y niñas que comienzan a practicar kárate.

«DUDARON DE MI RECORRIDO Y ESO ME FRUSTRÓ MUCHO»

La de Talavera se remontó a sus inicios en la disciplina, afirmando que lo que le «enganchó» fue la «sensación de que no dependía de nadie para entrenar y practicar». «Me he dado cuenta que me gusta mucho poder hacer las cosas por mí misma, me di cuenta de que el trabajo dependía de mí, tenía ese poder para controlar eso», señaló.

«Intenté entrar en el equipo nacional un millón de veces, me decían que no tenía capacidad, ‘no eres lo suficientemente buena…’ Me fui a Australia con 25 años y dije ‘se acabó’. Pero cuando vuelvo, Javi (Piñeno, presidente de la Federación de Castilla-La Mancha) y Jesús (del Moral, su entrenador) me dijeron que volviera, y es difícil decirles que no. Y sabía que Jesús podía sacar ese algo que tenía dentro, pero Jesús no quería entrenarme… Ya sabéis el resto», comentó riendo.

Sánchez entró en el equipo nacional con 34 años y fue «duro». «En 2013 gano la Copa de España en Tenerife, pero no fue suficiente para entrar en el equipo nacional. Gane un torneo internacional, pero tampoco era suficiente. Pero en 2015 gano el Campeonato de España y ahí ya empiezan a considerar llevarme a un Europeo», narró.

«Hubo muchas presiones por todas partes para que no fuera, dudaban de mi recorrido con 34 años. Eso me frustró mucho, porque no podía hacer nada contra la edad. Ese Campeonato de Europa fue muy duro, no lo disfruté, la ‘liguilla’ fue muy complicada», añadió.

Sobre la selección del kárate para los Juegos de Tokio en 2020, reconoció que lo veía «muy lejano» y no fue «consciente» de ello hasta que se fue «acercando». «No era una opción para mí, faltaban cuatro años», admitió. «La pandemia fue dura para todos, pero a nivel deportivo para el kárate… Con la duda de si se hacían o no (los Juegos), cuando éramos una estrella fugaz», confesó.

«Yo venía de un 2019 súper bueno, todo pintaba muy bien, pero un año más… Me angustié muchísimo por la edad. ¿Y si ya me había hecho mayor? La cabeza te traiciona, pero al final lo sobrepasamos. Los Juegos también fueron súper duros, con cambios de reglamento el día de antes, todo favorecía a Japón, se respiraba en el ambiente», afirmó sobre la competición.

«Nadie» le decía a Sandra Sánchez «‘vas a ganar'» y fue cuando pensó que el oro olímpico «estaba muy complicado». «Por eso, el camino hacia la final fue raro, un ambiente tenso. Jesús, que es muy sincero, antes de la final me dijo que todo estaba preparado para que ganara Japón, y me sentó a ‘cuerno quemado’. Pero salí y gané», recordó, destacando a Jesús del Moral como un «genio».

Respecto a los próximos retos, ya fuera de la competición profesional, Sánchez reiteró que «dentro» de ella sigue habiendo «algo especial». «No hay nada que te lleve al extremo los sentimientos como la competición, y yo quiero seguir emocionando, con seminarios, escribiendo libros», auguró.

ALEJANDRO BLANCO: «ERES UN MILAGRO DEL DEPORTE»

Blanco destacó que la exkarateca, siete veces campeona de Europa, dos veces del mundo y oro olímpico, es «un canto a la vida, no solo al deporte». «Eres una gran represente de ganar y el éxito. Ganar no significa siempre ser el primero, significa que mejoras siempre lo anterior. Por muchas adversidades, siempre fuiste capaz de salir adelante. El éxito no es ser campeón de algo, es a dónde llegas en la vida. Tú has sido capaz de vencer grandes dificultades y demostrarnos que no hay edad», manifestó.

«Tu vida ha sido una continua lucha. La diferencia no es la voluntad de ganar, es la voluntad de prepararse para ganar. Tienes un ADN único, has aunado el yo quiero, yo puedo y yo soy. Eres un milagro en el deporte, algo que no se puede explicar con un razonamiento normal ni espiritual. Has conseguido lo que nadie ha conseguido. Todo lo que has conseguido hay que dimensionarlo fuera de lo racional», alabó.

Finalmente, su entrenador y pareja resaltó que siempre fue «muy fácil» entrenar con ella, porque es «muy profesional». «La alegría forma parte de ella, le digo que nunca la pierda», advirtió. «Lo más gratificante ha sido ver su proceso y evolución, desde ese potencial, ver en lo que se ha convertido, es una satisfacción. Y lo he podido vivir junto a ella, ha sido un orgullo», reconoció, sobre Sánchez, quien «puede aportar muchísimo al deporte español».