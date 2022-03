Sarai Gascón: "Estoy empezando a disfrutar del deporte, mi objetivo es llegar a París"

"Si tienes mucha presión y nervios no puedes dar el 100 por 100 cuando a lo mejor físicamente sí que lo estás"

La nadadora española Sarai Gascón confiesa que tiene "muchas ganas" de competir en París 2024, los que serían sus quintos Juegos Paralímpicos, ahora que está "empezando a disfrutar del deporte", al mismo tiempo que reconoce que es "difícil" manejar las emociones y la presión cuando eres deportista de élite.

"Tengo muchas ganas de participar en mis quintos Juegos. Después de Río 2016 pensé que lo dejaría, porque no siempre se pasan momentos buenos y también quería tener tiempo para mí. Pero ahora estoy empezando a disfrutar del deporte, a verlo de otra manera, y mi objetivo es llegar a París 2024", confirmó Gascón en una entrevista a Europa Press tras la presentación del Equipo Talento a Bordo de Iberia, al que la deportista pertenece.

Así, Gascón insiste en que está en su mejor momento. "Tenemos un equipo muy bonito, todos vamos a una, hay muy buen ambiente y eso ayuda. También ayuda que mis resultados estos años han sido buenos. Aún puedo dar más de mí, y hasta que así sea voy a seguir nadando", señaló.

En Tokyo 2020, Sarai Gascón logró una plata y un bronce, superando todas las expectativas. "Los Juegos de Tokio fueron mis cuartos Juegos. Yo los viví de manera muy intensa, era mucho más madura. Aprendí a disfrutar de la competición, los deportistas a veces nos ponemos mucha presión para conseguir los resultados, pero los disfruté mucho. Además conseguí dos medallas, hice récord de Europa", celebró.

"Fui a los Juegos de Tokio a disfrutar. Me daba mucha rabia que en otras competiciones solo estaba la Sarai deportista y no la persona. Me evadía de otras personas, solo me concentraba en el deporte, y a veces pensaba que estar contenta era desconcentrarme. Ahora veo que todo es compatible y se puede manejar", expresó la nadadora.

"ANTES ESTABA NERVIOSA LA SEMANA PREVIA A COMPETIR, CON PRESIÓN"

La deportista "no se cierra las puertas" a conseguir un oro olímpico, aunque sabe que "es muy difícil". "A veces pienso que si no la he conseguido antes no la voy a conseguir ahora. Pero también pensaba que no lograría medalla en Tokio. Todo es posible, voy a ir a por todas", afirmó con seguridad.

Y para la nadadora, con ocho metales en Juegos Paralímpicos, entrenar el aspecto mental ha sido gran parte de su éxito. "Yo me tiraba una semana nerviosa antes de competir. Ahora voy reduciendo los días, pero los dos días antes se hacen difíciles, te vas poniendo presión, muchos nervios, pero he sabido controlarlos y cuando me tiro a la piscina me olvido de todo y voy a por todas", relató.

"La preparación física es muy importante pero la mental lo es mucho más. Si tienes mucha presión y nervios no puedes dar el 100 por 100 cuando a lo mejor físicamente sí que lo estás. Es difícil manejar las emociones, porque yo solo vivo eso en la competición importante, una vez al año", añadió la catalana.

Por ello, Sarai Gascón defiende que el deporte de élite "puede ser sano", aunque todo depende del propio deportista. "Pero es complicado que sea sano, tenemos mucha presión encima. No solo nuestra, también la gente que nos sigue, los patrocinadores...", lamentó.

Finalmente, sobre el momento del deporte parlímpico español pide la confianza y apoyo de grandes patrocinadores. "Es esencial que haya patrocinadores que apoyen al deporte paralímpico desde su base. Cada vez tenemos más visibilidad, los paralímpicos estamos subiendo de nivel con cada ciclo paralímpico", concluyó.