Setién: «Confío mucho en seguir con el buen nivel ofrecido»

«Es emotivo iniciarme en la ‘Champions’ en un estadio como San Paolo»

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, se ha mostrado seguro de que su equipo podrá seguir con el «buen nivel» de las últimas jornadas en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Nápoles, en un Stadio San Paolo donde el técnico cántabro debutará en la ‘Champions’, en un partido «emotivo» para él.

«Llevamos una dinámica muy buena y muy positiva. Hemos vivido partidos en nuestra Liga tremendamente duros que los hemos superado bien. El equipo está en un momento bueno, también el Nápoles, pero confío mucho en seguir con esta dinámica y con el nivel ofrecido últimamente», comentó en rueda de prensa.

Pese a que Setién espera al mejor Nápoles posible, cree en las opciones de su equipo de lograr un buen resultado. «Estamos en un buen momento en las dos competiciones, afrontamos primero este partido porque es el inmediato, y con mucha energía y mucha mentalización de saber lo que significa sacar un buen resultado aquí, incluso ganar. Y en el Clásico intentaremos hacer lo mismo», señaló pensando también en el duelo del próximo domingo.

«Siempre les digo a los futbolistas que tenemos que esperarnos la mejor versión del rival. Será un partido con alternativas, disputado, y espero desde luego al mejor Nápoles. Hemos visto lo que son capaces de hacer, en la fase de grupos, y ahora nos darán una versión extraordinaria de su equipo», comentó sobre el Nápoles.

«Siempre doy más valor a los futbolistas, que marcan las diferencias y si están en un momento alto de inspiración resuelven las cosas que puedas plantear en la pizarra. El Nápoles siempre tienen un plan, va a tratar de salir desde atrás, y tienen futbolistas que si conectan con esa salida pueden hacer daño, tienen recursos de calidad y luego está la capacidad que puedan tener de defendernos a nosotros, que no es fácil», comentó sobre el Nápoles que espera.

Y entre los futbolistas napolitanos está un Fabián Ruiz al que tuvo en el Betis y al que destacó. «Es un futbolista al que le tengo mucho cariño, sé que aquí le tienen cariño y no es para menos. Ha tenido un crecimiento espectacular, me alegro por él, espero que mañana no ponga sus virtudes en el campo y podamos frenarle, pero me alegro de verle marcar esos goles que marca», aseguró.

Para anular al equipo de Gennaro Gattuso, pondrán en marcha la presión tras pérdida que el técnico italiano elogió en la previa del partido. «Recuperar el balón es una parte importante de nuestro crecimiento, y cuanto antes porque es mejor tener el balón. Es una de las cosas que queremos instaurar, y un dato que ha constatado bien Gattuso. Nuestra intención es ser valientes e ir a buscar el partido, como siempre», aseguró.

«Me han llegado las palabras de Gattuso, me siento muy halagado. Para mí es un orgullo que un grandísimo futbolista como fue y gran entrenador haya dicho esas palabras sobre mi trabajo. Me quedó un buen recuerdo de la eliminatoria que vivimos con el Betis en Milán, y espero que mañana suceda lo mismo», comentó sobre los halagos del italiano, al que superó en la Liga Europa.

Un Gattuso que llegó al Nápoles en una situación similar, pero no igual, a la que hizo que Setién aterrizara en Barcelona. «Hemos llegado en situaciones diferentes, intentamos imponer nuestro sello y matices, dar a los futbolista argumentos válidos para ganar, y es un proceso que a veces tardas más o menos pero en ambos casos se ve la identidad de lo que llevamos dentro cada uno de nosotros», aportó.

Ahora Setién debuta en la ‘Champions’, y lo hace con ganas. «Es mi primer partido de ‘Champions’, tiene una motivación especial y es emotivo para mí iniciar este periplo en un estadio como este, lleno de pasión y de historia. Espero que el partido sea apasionante y que quede en el recuerdo porque hayamos jugado bien. No podría ser mejor comienzo, en un escenario como este», se sinceró.

También alabó el estado de forma de Leo Messi. «Leo es un grandísimo futbolista, y la diferencia con el resto de jugadores que he visto que están a su nivel es su regularidad, el hecho de que no hemos visto un futbolista con tanta continuidad como la de Leo, que después de tantos años sigue haciendo partidos como el del último en nuestro estadio», concluyó.