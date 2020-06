Setién: «Lo visto da a pensar que el VAR no se está utilizando bien»

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha manifestado que lo visto en estas últimas jornadas en cuanto al arbitraje «da a pensar» que el VAR «no se está utilizando bien» por los diferentes criterios apreciados en según qué partidos y, sin querer hablar directamente del Real Madrid, se limitó a decir que Gerard Piqué, quien sí cargó contra las ayudas arbitrales a los blancos, siempre le ha parecido «inteligente».

«El VAR es una herramienta que nos puede hacer mejores indiscutiblemente, pero hay que utilizarla. Nos proporciona una visión más clara de la realidad. Pero hay algunas acciones que el árbitro revisa y otras no, en algunos partidos sí y en otros no. Da a pensar que el VAR no se está utilizando bien», manifestó en rueda de prensa.

Preguntado por las posibles ayudas arbitrales al Madrid, nuevo líder de LaLiga Santander, y las quejas de Piqué, respondió: «Piqué siempre me ha parecido una persona muy inteligente». «No especulo, escucho una serie de palabras y realmente la frustración de haber perdido un punto y tener esa frustración, sabiendo que tienes un rival que está bien y que tampoco va a cometer muchos errores. La Liga se va a poner difícil hasta el final», auguró, en línea con su central.

«Hay cosas que no podemos controlar, y que no dependen de nosotros. Nos vale con tratar de ganar los partidos y hacer lo que tenemos que hacer. El partido de ayer, todo el mundo ha visto como ha sido y sacará las valoraciones que crea oportunas», concretó sobre el duelo del Madrid en San Sebastián, con varias jugadas que suscitaron polémica.

Lo cierto es que, el empate del Barça en Sevilla y el triunfo blanco en el Reale Arena sitúa al Madrid líder, aunque empatado a puntos con el equipo blaugrana. «En principio, es verdad que el ‘goal average’ nos pone por debajo pero seguimos teniendo los mismos puntos. El margen de error es menor pero también para ellos, que tampoco pueden tener ningún error porque hemos visto que muchas ligas se han resuelto siempre en los últimos partidos, incluso el último», avisó Setién.

«Las cosas siguen igual, ahora estamos por debajo, pero quedan ocho partidos y seguimos teniendo la misma idea y objetivo, que es ganar todos los partidos. Tendremos que esperar hasta el final, el objetivo es llegar al final con opciones. No estoy de acuerdo en que tengamos problemas futbolísticos porque estamos mejorando y vamos a seguir así, me gustaría tener más efectividad y afinar un poco, pero son cosas del fútbol», apeló.

Dentro de la negación de tener problemas, Setién defendió su apuesta por la veteranía y no por la cantera. «Pienso que a veces hay que pararse y pensar mejor en lugar de correr. Al Sevilla sólo le dimos una opción de llegar a nuestra portería en los minutos finales, no me preocupa la media de edad que tengamos, sino lo que hagamos en el campo. Lo normal es que, con más años, uno piense y decida mejor. No es cuestión de recorrido sino de afinar más y tiene que ver con pensar más», manifestó.

«En lo de volverme más pragmático o no con los canteranos, la realidad es que sigo pensando lo mismo, no dije que fueran a jugar o no. Creo que los canteranos están manteniendo un nivel bastante alto, si realmente viera que lo hacen mejor, seguramente tendrían más minutos. Pero tomo decisiones que son coherentes», añadió en este sentido.

Y confía en que no les afecte, en las ocho jornadas restantes, ir por debajo del rival en la lucha por el título. «Espero que no afecte (estar a la espera del Madrid). Intentaremos mantener esa ilusión y esas expectativas que debemos tener, estamos convencidos de que podemos ganar el campeonato y que estaremos ahí. Intentaremos mejorar los aspectos futbolísticos que tenemos que mejorar y mantener los que estamos haciendo bien, que son muchos», argumentó.

«En general estoy bastante satisfecho, dentro de las posibilidades que tenemos de mejorar las cosas. En el tiempo que llevamos, muchas de las cosas propuestas las estamos viendo y mejorando. La recuperación en campo rival ha mejorado, la posesión y las llegadas las estamos mejorando, aunque quizá todavía no nos dan para arrollar a los rivales, que es otro paso que depende de la efectividad», relativizó.

RECELA DE LAS CONTRAS ‘LEONAS’

En cuanto al Athletic Club, al que reciben este martes en el Camp Nou, recordó la eliminación copera y el peligro que tienen a la contra. «Es un equipo duro y difícil de hacerle daño, se defiende bien. Los partidos contra ellos no han sido fáciles. La paciencia puede ser una virtud, seguramente nos va a dar más control y evitaremos sus contras. Pero los partidos siempre son difíciles, prevemos cosas y luego son diferentes, ya nos pasó en la Copa con ese gol que nos sacó al final», lamentó.

«El Athletic nos va a comprometer mucho. La racha que llevamos aquí en el Camp Nou es muy buena, pero este es un equipo difícil. Preveo, sobre todo, que hagamos el fútbol que hemos estado haciendo, que tengamos el control y precisemos bien. Y que controlemos las contras de Williams. Preveo estar bien, seguro que vamos a ganar el partido», concluyó.