Setién: «No voy a especular con el futuro de Messi»

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha rechazado «especular» del futuro de Leo Messi, al que algunas informaciones sitúan fuera del club azulgrana al acabar la temporada, y se ha limitado a asegurar que lo ve «bien», y ha apuntado que aunque tienen una «pequeña desventaja» respecto al Real Madrid en LaLiga Santander tienen «vida todavía» y tratarán de presionar venciendo este domingo al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

«Yo no voy a especular con esto, a él no le he escuchado nada. Son noticias», declaró en la rueda de prensa previa al partido. «Le veo bien. Todo lo demás son especulaciones. Le veo entrenando bien, hablamos lo que tenemos que hablar, sin más. Es perfectamente consciente de lo que tiene que hacer en cada momento en el partido. Toma decisiones, pero no creo que tenga ninguna influencia la edad», añadió.

Además, el técnico cántabro tampoco quiso hablar de su continuidad en el conjunto culé, ni dio detalles de la reunión que mantuvo con la directiva hace unos días. «No voy a desvelar las conversaciones que tuvimos ese día. No percibí eso que estás diciendo (prescindir de él la próxima temporada)», indicó.

«Con respecto a mi situación personal, no gasto ningún minuto en pensar lo que puede pasar. Me centro en el partido de mañana, en mantener el nivel de exigencia, tratando de acertar más para ganar los partidos. No veo más allá de lo que tengo que ver», dijo. «Lo he vivido otras veces. Está situación no la podemos controlar, es el circo en el que estamos metidos, lo aceptamos. No me desgasto ni un minuto en leer y escuchar. Hay mucho ruido, pero me centro en lo que tengo que hacer», prosiguió.

En este sentido, aclaró que las «jerarquías» nunca le han impedido desarrollar su trabajo. «Entiendo que en cada club hay sus escalones y jerarquías, es algo que se gana con el tiempo con un rendimiento extraordinario. A mí no me han impedido nada, me han ayudado a tomar decisiones. No tengo que imponer cosas, trato de hablar y de debatir», apuntó.

Aunque sí que cambiaría algunas decisiones tomadas. «Algunas cosas seguro que hubiéramos cambiado. Cuando hay que tomar decisiones hay veces que después piensas que lo podrías haber hecho de otra manera. A veces tienes dudas, lo que nunca sabrás es si esa otra opción hubiese sido mas válida. Todo el mundo puede pensar que se cambian cosas para mejorarlas, pero a veces empeoran. Es un debate interno que tengo superado desde hace bastante tiempo», expresó.

«HE INTERCAMBIADO ALGUNAS PALABRAS CON GRIEZMANN, ENTIENDE ESTA SITUACIÓN»

Por otra parte, el preparador culé valoró la polémica suplencia del delantero francés Antoine Griezmann. «Está bien, he intercambiado algunas palabras con él. Antoine es un grandísimo profesional, un jugador que puede entender esta situación. Es un chaval extraordinario, tremendamente profesional. Es muy positivo y podremos contar con él al 100% cuando tenga que volver al campo», expuso.

De quien no prescinde es del uruguayo Luis Suárez, aunque podría darle descanso. «Creo que es un jugador que tiene que estar en el campo. Ha dado muchísimos goles a este club, lo puede seguir haciendo y tenemos confianza en él. En momentos podríamos darle descanso, pero lo tengo que considerar sobre la marcha», señaló.

«He hablado de jerarquías, pero no he hablado de ser indiscutibles. Griezmann es un grandísimo jugador y muy importante. Cuando ha jugado Griezmann me habéis preguntado por Ansu Fati… Me encantaría poder darles minutos, pero tengo que decidir conforme a mi criterio. Tengo en cuenta la jerarquía de cada jugador, pero en un club como el Barcelona no todos van a poder jugar. Algunos se van a enfadar, porque todos quieren estar en el campo. Es una decisión de la que me tengo que responsabilizar», continuó.

Además, Setién, que confirmó que Umtiti siente «unas molestias en la rodilla y no está en condiciones de participar», alabó la disposición de Riqui Puig, titular ante el Celta y el Atlético. «Ha dado un paso muy importante y se ha ganado la continuidad. Siempre le digo que no se quede con lo que hace, sino que vea los aspectos a mejorar. Ha aprovechado muy bien la oportunidad que ha tenido», aseveró.

«ESPERO QUE ESTEMOS AL NIVEL QUE MOSTRAMOS ANTE EL ATLÉTICO»

En otro orden de cosas, Setién valoró la trayectoria del Villarreal. «No se si es el mejor o de los mejores equipos que han vuelto del confinamiento. Es un gran equipo, con mucho talento, que también se defiende bien. Seguro que va a ser un rival que nos comprometa mucho y en su casa. Hicimos un partido bastante buen contra el Atlético de Madrid y espero que estemos a ese nivel y podamos ganar ese partido», deseó.

«En cuanto a resultados, el equipo se ha dejado algunos puntos, pero en algunos partidos fuera de casa el equipo ha estado a buen nivel y hemos merecido ganar. Cuando el resultado no llega, hay que buscar otras cosas para reforzarse. En Vigo, por un acierto de Aspas, perdemos dos puntos. Son circunstancias que a veces no podemos controlar. Tenemos una pequeña desventaja, pero tenemos vida todavía y seguiremos peleando los partidos como hasta ahora», advirtió.

El técnico blaugrana reconoció que podría ser que los rivales hayan cogido la medida al equipo. «Nosotros planteamos muchas cosas, pero los que acaban decidiendo son los jugadores. Mucho antes tenían que haber detectado esa acción de Jordi Alba y Leo, que han metido 50 goles. A veces el acierto y el talento supera todo lo que puedas plantear. El azar influye mucho en muchos resultados; el gol de Aspas del otro día es una acción que normalmente no entra, y eso es perder una Liga o ganarla», indicó.

Aunque no se quejó de decisiones arbitrales, Setién dejó una reflexión al respecto. «Desde esta percepción hay cosas que te llaman la atención. Esas opiniones me las reservo. A veces lo ves desde un prisma poco objetivo. Siempre existirá esta polémica y es el circo en el que estamos», declaró.

Por último, rechazó hablar de futuras incorporaciones del equipo, aunque sí aseguró que está en contacto con la dirección deportiva. «Deberíamos estar empezando la temporada, se tendría que estar hablando de llegadas y salidas, pero las circunstancias son estas y tienes que convivir con ellas. La prioridad está en el fútbol. Voy teniendo conversaciones con la dirección deportiva, pero no lo voy a comentar públicamente. No es agradable tener que estar jugando y que se especule con los jugadores, pero tienes que aceptarlo», finalizó.