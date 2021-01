Simeone se siente «feliz» en el Atlético y mantiene «la misma sintonía de siempre» con la directiva

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha aclarado que se siente «muy feliz» en el club y que mantiene «la misma sintonía de siempre» con la directiva, al tiempo que se ha responsabilizado por completo de la sorprendente eliminación en la Copa del Rey, descargando de culpa a sus jugadores.

«Yo soy bastante sincero y siempre he dicho que me pueden echar mañana. Estoy muy feliz en el Atlético y estamos compitiendo de manera muy buena. Después de un año de transición este año el equipo es más contundente, continuo y equilibrado en una liga muy difícil como la española. Después cada uno es libre de pensar lo que quiera. Está claro que alguien siempre tiene alguna malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo», indicó Simeone en rueda de prensa.

Este mensaje del ‘Cholo’ llegaba tras dejar en el aire su continuidad la próxima temporada en Cornellá, nada más ser eliminado por el equipo catalán en la Copa. «Una derrota nunca es buena y tiene su momento de masticarla para dejarla a un costado e interpretar que hay otra competición en la que el equipo está muy bien», recordó sobre la Liga, donde ocupan el liderato.

Preguntado por su relación con la directiva, transmitió que no ha cambiado en los últimos tiempos. «Hablamos siempre. No dejamos de hablar ni cuando ganamos ni cuando perdemos y estamos en la misa sintonía de siempre», aclaró, añadiendo que «cada uno puede interpretar de la manera que quiera» la decepción copera.

«Nosotros entendemos que la Cultural y el Cornellá fueron superiores a nosotros. Llevamos la gente que creíamos que podía llevar adelante el partido y el resultado genera que la responsabilidad sea mía. No hay mucho más que explicar. Es una competición donde el que se equivoca pierde. Nos ganaron justamente con mucha humildad y mucho trabajo», resumió.

«LA RESPONSABILIDAD MAYOR ES SIEMPRE MÍA»

En este sentido, se cargó con toda la culpa de la eliminación. «Cuando los futbolistas no tienen tantos minutos me siento responsable cuando les toca jugar y no pueden responder. Posiblemente el futbolista al que le tocó jugar no tenía el tiempo para poder demostrar lo que sabe y es responsabilidad mía porque no se lo había dado antes. La responsabilidad mayor es siempre mía», indicó.

Pensando ya en el partido de este sábado frente el Athletic, Simeone confió en que se pueda jugar pese a la nevada en Madrid. «No hemos podido entrenar y hemos buscado alternativas para llegar de la mejor manera al partido. Espero que mañana el campo esté en condiciones porque está bien cuidado. Esperando que pueda responder mañana», deseó.

Tras confirmar que Joao Félix y José María Giménez «seguramente irán convocados» ante el equipo vasco, y dejar en el aire que «puede haber alguna salida o alguna entrada» en la plantilla colchonera durante este mercado invernal, el técnico realizó un breve análisis de su próximo rival.

«El rival ha cambiado de entrenador y (Marcelino García) tiene las ideas muy claras. Todos los equipos en los que ha trabajado tienen una estrategia de juego importante y con personalidad. Tienen futbolistas importantes, ya lo vimos en el partido contra el Barcelona, lo hicieron muy bien», sentenció.