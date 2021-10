Simeone: «Tenemos que encontrar el camino para estar equilibrados»

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) –

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó que trabaja para encontrar el camino para que el equipo colchonero esté «equilibrado» la víspera de enfrentarse al Levante, este jueves (21:30 horas) en el Ciudad de Valencia en la undécima jornada de LaLiga Santander.

En rueda de prensa, Diego Pablo Simeone, expresó su discrepancia respecto a la sensación de que el conjunto atlético sea más endeble en defensa respecto al curso pasado por los goles encajados en este arranque de la competición.

«Lemar ha jugado de ‘tercero’ de en medio y acabó casi como un delantero. Al principio jugó Joao, luego Herrera, Koke … Fuimos buscando las mejores alternativas. Fuimos encontrando las mejores alternativas para equilibrar el potencial ofensivo. A estos jugadores se une esta temporada Griezmann, y no considero que tenga menos esfuerzo defensivo que Lemar. Tendremos que encontrar el camino para que el equipo pueda estar equilibrado», resumió.

Simeone explicó que el Atlético ha encajado «muchos goles» en el inicio de los partidos y que esa circunstancia les ha llevado a «cambiar el rumbo del partido», pero destacó la capacidad de reacción por que en «muchos» pudo remontar y en los que no lo hicieron tuvieron la oportunidad de lograrlo. «Y eso habla muy bien del equipo», apuntó.

Respecto al ‘tridente’ Joao Félix, Luis Suárez y Griezmann, dijo que lo empleará cuando les «toque jugar», y no se mostró preocupado por las bajas de Lemar, Marcos Llorente y Kondogbia contra el Levante. «Marcos tiene mucha profundidad, tiene gol; Lemar, entre líneas combina muy bien, y Kondogbia nos equilibra. Herrera, De Paul y Koke son muy parecidos, pueden jugar juntos tranquilamente y mañana decidiremos qué hacer», indicó.

Del rival este jueves, el Levante, destacó que siempre es un equipo «completo», que «compite muy bien» y la buena temporada pasada. «Tiene muy buenos futbolistas de la mitad de la cancha para delante y seguramente será un partido muy competido y de mucha dificultad», pronosticó.

A su juicio, Ángel Correa es «muy competitivo» y será «determinante como lo ha sido otras temporadas» en el resto del calendario, y de la plantilla señaló que «el campo es el que manda» y «marca los que pueden tener más minutos». «Nosotros tenemos que tener un ojo muy fino para ayudar al equipo. Desde que llegamos no tengo compromiso con nadie y busco lo que al equipo le puede caer bien», subrayó.

Por otro lado, no entró a valorar quién debe ganar el próximo trofeo del Balón de Oro. «No está en mi mano, para qué meterme en algo que no me llaman», afirmó el entrenador rojiblanco.