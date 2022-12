Susana Rodríguez: «Ahora no vas sólo a disfrutar, también tienes que ganar y lidiar con ello es difícil»

Susana Rodríguez: «Ahora no vas sólo a disfrutar, también tienes que ganar...

La paratriatleta española Susana Rodríguez está «orgullosa y agradecida» por haber «podido crecer» en su disciplina y conquistado cinco Mundiales, algo que «ni loca» pensaba ganar, al mismo tiempo que reconoce que su «autoexigente» preparación para Tokyo 2020 le ha pasado «factura», ya que «ahora vas a las carreras no sólo a disfrutar, también tienes que ganar, y lidiar con ello es difícil».

«Ganar cinco Mundiales no es algo que pensara, ni loca. Yo miro hacia atrás y me siento muy orgullosa y agradecida por haber podido crecer en el triatlón. Nunca lo piensas, me gusta mucho el triatlón, y para mí cuando Javier (Gómez Noya) consiguió los cinco Mundiales y la medalla olímpica yo decía: ‘Me encantaría conseguir algo parecido’. Es bonito, ahora quiero seguir a ver si hay sitio para alguna medalla más», comentó Susana Rodríguez en una entrevista a Europa Press.

La gallega celebró en los Mundiales de Triatlón celebrados en Abu Dabi hace un mes su quinto título, el cuarto consecutivo (2012, 2018, 2019, 2021, 2022), para seguir agrandando su leyenda, con las mismas coronas que Javier Gómez Noya.

«Se te encoge un poco el cuerpo, Javi es una leyenda del triatlón español, encima es de mi tierra, todos le admiramos muchísimo», elogió. «Su trayectoria y su manera de encarar las carreras, su espíritu de lucha, es lo que más grande le hace. Es un halago total que te comparen con alguien de semejante calibre, es una pasada», agregó emocionada.

Un éxito que llega para redondear su extraordinaria participación en los Juegos de Tokio, cuando se consagró como campeona paralímpica de triatlón en la clase PTVI para triatletas con discapacidad visual, junto a su guía Sara Loehr. Sin embargo, su año ‘post Juegos’ ha sido «muy complicado». «Quería llegar a Tokio siendo mejor triatleta, me pasé cinco años preparándome, con la fecha de la carrera en la cabeza», relató.

«Cuando dejas en un segundo plano todo lo demás, antes o después te pasa factura, y yo la he pasado este año. Cumplí con creces en Tokio, luego saqué las oposiciones, y dices ‘está todo bien’, pero llega un momento en el que no te sientes bien», confesó sobre la dificultad de afrontar los éxitos desde el aspecto mental y psicológico.

Además, Rodríguez indicó que las medallas te obligan «ganar». «Ahora no solo vas a las carreras a disfrutar y lidiar con ello es difícil», advierte. «Hay que hablar de estos problemas, y yo intento volver a las motivaciones con las que empecé. La mía es entrenar todos los días con las mismas personas, me lo paso muy bien. Todos los fines de semana, ir a correr y tomar un café para contarnos las ‘batallitas’. Lo más importante es que disfrutes de tu día a día», expresó como su ‘terapia’ propia.

Finalmente, la triatleta gallega confesó que tiene «ganas de estar» en París 2024. «No está tan lejos, quedan menos de dos años», recordó, aunque «ahora mismo» empezará «a trabajar en el Servicio Gallego de Salud», por lo que «primero» tiene que «organizar» su vida «para seguir compatibilizando ambas actividades».

«Ojalá esto nunca se acabara, pero quiero llegar a París disfrutando del camino. La autoexigencia que tuve en el ciclo anterior fue tan grande que ahora merezco disfrutar de cada uno de los pasos hasta París», concluyó.