Suspendido el Dinamarca – Finlandia por el desvanecimiento de Christian Eriksen

El encuentro Dinamarca – Finlandia, correspondiente a la primera jornada del grupo B de la Eurocopa, ha sido suspendido tras un desvanecimiento del jugador local Christian Eriksen a los 43 minutos.

Eriksen cayó al césped, sin motivo aparente, sin conocimiento, y, tras varios minutos en los que precisó asistencia médica urgente y se le practicó masaje cardíaco, fue retirado del terreno de juego en camilla rodeado por los jugadores daneses.

La UEFA emitió un comunicado en el que informó de que el partido «ha sido suspendido debido a una emergencia médica».

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021