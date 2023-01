Tebas: «La Kings League me gusta como circo, pero es como si comparas LaLiga con Pasapalabra»

Tebas: «La Kings League me gusta como circo, pero es como si...

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) –

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, valoró la Kings League, nueva competición de fútbol 7 creada por el exfutbolista Gerard Piqué con protagonismo de varios ‘streamers’, como un «circo» que le «gusta», aunque recalcó que no se puede comparar con la máxima categoría del fútbol español, ya que es «como si se dice que Pasapalabra puede competir» con LaLiga.

«Es como si dicen que Pasapalabra puede ser competidor de LaLiga, solo se parecen (LaLiga y la Kings League) en que es un balón y meten goles. No me imagino lo de Enigma en LaLiga. Es un circo, no es un tema de captar público joven. No es comparable con nosotros. Hay medios que comparan y se equivocan, ni la forma de retransmitir, en Twitch, gratis», comentó tras la presentación de la segunda edición del Global Players Program sobre la nueva iniciativa de Piqué.

El formato ideado por el ya exjugador, bajo el nombre de Kings League, es una competición con famosos ‘streamers’ de habla hispana como presidentes de 12 equipos, cuyos jugadores fueron elegidos en un ‘draft’. Este fin de semana se disputó la segunda jornada, con uno de los encuentros, entre el xBuyer Team y el Kunisports -del Kun Agüero, alcanzando los 400.000 espectadores en Twitch. Una cifra de audiencia por la que fue preguntado este lunes Tebas, que no ve en este torneo ‘propiedad’ de Piqué un rival.

«Espero que esta pregunta me la hagáis dentro de seis meses, a ver cuanto hablamos de la Kings League. Cuando compraron los partidos del PSG por Leo Messi, solo retransmitieron dos, y compraron dos o tres años. Como circo, me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol», sentenció el mandatario.

Sin embargo, no descartó emprender alianzas con el exazulgrana en materia de negocios, como ya ocurre a través de su empresa Kosmos. «Tenemos con ellos un tema en PortAventura, hemos participado en la Copa Davis. Dicen que lo de la Kings League es innovador… Hay que tener cuidado con esa expresión. Es diferente, pero no tiene porqué ser acertado. Aquí oímos a todos el mundo, estamos dispuestos a crecer. Si vienen con una idea que creemos que puede aportar, estaremos ahí, sino, no, como ya hemos hecho alguna vez», explicó.

«A veces ni yo ni los clubes conocen en profundidad el control económico. Cuando jugadores del City pasaron al Girona lo tuvimos que modificar. Si vienes de un equipo con salario muy elevado, no puedes ir a otro con uno muy bajo. Es imposible que Piqué juegue en su Andorra esta temporada», añadió sobre que el exdefensa se pusiera la camiseta del club del que es propietario.

El presidente de la patronal también abordó otros asuntos de actualidad, como la polémica con las manos durante este fin de semana de Liga. Concretamente, los penaltis señalados en el Villarreal-Real Madrid, ante lo que Tebas, además de por otras jugadas durante la temporada, pidió «cambios» para no «cargarse» el VAR.

«Me preocupa que con el VAR hay una desazón en futbolistas, directivos, respecto a ciertas interpretaciones. Con el fuera de juego ya no hay líos, no es polémico. Incluso los penaltis, hay mucha menos polémica. El problema hoy es la desazón con la interpretación de las manos, yo a lo mejor no hubiese pitado ni una de este fin de semana», opinó.

Aún así, insistió en que el VAR «es positivo para el fútbol». «Hay que trabajar para solucionar esto. Yo ya me he perdido, soy incapaz de comprenderlo. Tenemos que reducir los árbitros de VAR, con 5-6 sería suficiente, para unificar más los criterios. Sería un grupo de especialistas, nos ayudaría mucho más. No son manos, nos vamos a cargar la naturalidad del fútbol, en el área parecen muñecos o robots», agregó.

«EN 2025 NO HABRÁ SUPERLIGA, DIGA LO QUE DIGA LA SENTENCIA»

Ante la futura sentencia sobre la compatibilidad de competiciones como la Superliga Europea con la UEFA, Tebas reiteró ser «optimista y realista». «En 2025 no habrá Superliga, diga lo que diga la sentencia. La UE ya ha manifestado que quiere mantener el actual modelo, será irreal pase lo que pase en marzo, aunque yo creo que refirmará el modelo europeo del deporte, con matices, pero no con esta competición en manos de los clubes más ricos», recalcó.

Sobre el presidente del Barça, Joan Laporta, impulsor de la Superliga, junto con Real Madrid y Juventus, repitió que «debe estudiar más cómo funciona la televisión de pago en España», ya que «es una parte importante de sus ingresos». «No ha habido una disminución de pago de abonados, ha habido un cambio. Movistar decidió que había que pagar 15-20 euros aparte. No es una caída, hay que entender el valor del suscriptor», relató ante las decoraciones del azulgrana arremetiendo contra la gestión de LaLiga en materia de comercialización de derechos.

«Los mercados internacionales son muy complicados, nosotros vendemos en 80 países. En China, la Premier ha pasado a 30 millones. Me tengo que preocupar que pasa en cada mercado, no se puede generalizar. En china, hemos caído todas las competiciones, la Premier y nosotros los que más, ero en términos generales hemos crecido más que la Premier. Los ingresos de Barça y Real Madrid, están al máximo nivel, como los equipos de la Premier. Si se comparan presupuestos, Barça y Real Madrid tienen más presupuesto», insistió.

Finalmente, Tebas auguró un mercado invernal sin «gran movimiento» en España, y deseó que «se trabaje» para que la candidatura de España, Portugal y Ucrania «sea la elegida» para organizar el Mundial de 2030, ante la entrada de Arabia Saudí como rival.