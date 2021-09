Tebas: «La Superliga era Robin Hood al revés»

«Algún club me dijo que lo mejor era negociar, pero yo no puedo negociar una habitación de mi casa»

«Veo mucha frivolidad en UEFA y FIFA, hay cosas que son innegociables: un Mundial bianual, más cambios en la ‘Champions’…»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que el proyecto de la Superliga impulsado por el Real Madrid era «Robin Hood al revés» y volvió a defender el acuerdo firmado con el fondo de inversión CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición, que es «necesario» para crecer en los próximos diez años.

«La gran mayoría de los clubes están muy contentos con el acuerdo con CVC porque es necesario para que crezcamos en los próximos diez años. La gente cree que se crece en el aire, y se está generado confusión interesadamente», dijo en una mesa redonda en World Football Summit (WFS), el congreso sobre la industria del fútbol celebrado este miércoles y jueves en el Wanda Metropolitano de Madrid.

Javier Tebas explicó que dicho acuerdo con CVC se cree que es una operación de financiación, pero aclaró que es «de capital». «En esta operación no se hipoteca los derechos de televisión de ningún club. CVC es un socio industrial. Los que prestan dinero no asumen ningún riesgo. Aquí sí que se asumen riesgos», manifestó.

CVC «no pone dinero para perder» y deseó que, cuando mejor le vaya al fondo, será «mejor» para LaLiga. «Vamos a crecer en cifra de negocio un 30 por ciento en los próximos años. Proyectos como el de la Superliga no ayudan. Real Madrid y FC Barcelona no bloquean nada, hay que trabajar para la mayoría», subrayó.

Tebas justificó la postura de Real Madrid y FC Barcelona, los únicos clubes españoles que siguen apoyando el proyecto de la Superliga, porque, según él, «saben que es incompatible con las ligas nacionales». «¿Cómo van a apoyar a su liga nacional aquello que van a causar un daño de 20.000 millones en los próximos 10 años?», se preguntó.

«VEO MUCHA FRIVOLIDAD EN UEFA Y FIFA»

El presidente de LaLiga aseguró que le da «vértigo» tomar decisiones sobre una industria que afecta al 1,37 por ciento del PIB y a 180.000 familias, y lamentó las que llevan a cabo organismos como la FIFA y UEFA.

«Veo mucha frivolidad en instituciones de ámbito europeo y mundial en algunas decisiones. Algún club me dijo que lo mejor era negociar, pero yo no puedo negociar una habitación de mi casa. Lunes y viernes no era negociable. Solo con lo que nos pedía la federación se ha dejado de pagar un peaje de 160 millones de euros», informó.

En este sentido, acusó de falta de creatividad a UEFA y FIFA por pensar únicamente en el cambio de formato de las competiciones o aumentar el número de las mismas.

«Tendremos que exigir a FIFA si los derechos de televisión están bien explotados en todos los países, si existe relación laboral, si hay legislación para el buen gobierno de las federaciones. Hay cosas que son innegociables: un Mundial de selecciones cada dos años, un mayor cambio de la ‘Champions’…», indicó.

Por ello, el presidente de la patronal expresó su deseo por que a partir de 2024 se mejore la gobernanza y se ayude a las ligas nacionales a explotar mejor los recursos. «La Superliga era Robin Hood al revés, que era robar a los pobres para dárselo a los ricos. UEFA deberá dar más preponderancia a los clubes, pero no solo a los ‘grandes’. Si solo valiera la opinión de los grandes, el fútbol estaría arruinado en cinco años», aseguró.

DAZN, AMAZON Y UN CRECIMIENTO DEL 15 POR CIENTO

A jucio de Tebas, la irrupción de las OTT en el mapa televisivo va a cambiar el modo y los paquetes de emisión de partidos de LaLiga Santander que van a salir a subasta en las próximas semanas. Pronostica que obtendrán un «más o menos dos por ciento» respecto a la anterior negociación, aunque todo varía si el concurso es para tres, cuatro o cinco años.

«Si el ‘tender’ es solo a tres años solo habría un competidor, y si es a cuatro o cinco años vamos a tener más. Va a haber 7 opciones. El partido en abierto ahora no va a ser exclusivo de la televisión en abierto. Puede ir a una plataforma que no sea de TDT», apuntó respecto a la oferta a la que no descarta que se unan compradores como Amazon o DAZN como en otros países europeos.

Inicialmente saldrán a puja los ‘paquetes’ de los encuentros de LaLiga Santander y el resto, los de LaLiga SmartBank y los destinados a los bares, en marzo de 2022. «Nos hablaban de la marcha de Messi, pero tenemos los derechos de televisión garantizados a nivel internacional se vaya Vinicius o la hermana de Vinicius. Y creo que creceremos un 15 por ciento a nivel nacional en cinco años, porque estaremos cerca de los 4 millones de abonados», pronosticó.

«NO ESTAMOS DE ACUERDO CON EL MODELO DE LA UEFA»

Tebas no ocultó que le desagrada el modelo de aportaciones masivas de capital porque generarían un efecto inflacionista en el mercado, tal y como han provocado los clubes-Estado como el París Saint Germain o el Manchester City.

«No estamos de acuerdo hacia el modelo que va la UEFA. Tampoco lo están los de la Superliga, los de la ‘Premier’. Estamos explicando los gravísimos riesgos que tiene. Ha de haber control porque al final se fomenta un proyecto como el de la Superliga si permites estas aportaciones de capital ilimitadas», advirtió.

En este sentido, expresó su confianza en que haya una marcha atrás. «Queda mucho tiempo para que se modifique el ‘fair-play’ financiero. Nosotros no los vamos a cambiar. Quizás nuestros equipos serán menos competitivos en Europa, pero serán sostenibles económicamente», sentenció.