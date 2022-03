Tommy Robredo: "He tenido muchos obstáculos, pero he conseguido lo que he merecido"

Tommy Robredo: "He tenido muchos obstáculos, pero he conseguido lo que he...

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Tommy Robredo colgará la raqueta con 39 años en la pista principal del Real Club de Tenis Barcelona- 1899 para disputar el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, el torneo de casa que le despedirá ante su público, motivo por el que alargó su retirada al no querer decir adiós con las gradas vacías y sin la presencia de sus padres a una carrera con "muchos obstáculos" y en la que ha conseguido lo que ha "merecido".

"No sé si es el final perfecto, pero es lo que me toca vivir. Me quería retirar en el torneo de casa, en mi club, por lo que he alargado un año este momento. No quería despedirme sin público y sobre todo sin que mis padres me viesen desde la grada", reconoció Robredo en una entrevista a Europa Press tras anunciar su retirada.

El de Hostalric recordó la importancia que ha tenido el Godó en su trayectoria deportiva, "una inspiración" desde muy pequeño. "Con cinco años llegaba a casa del torneo con una bolsa de autógrafos y mi madre me decía que no sabía ni de quién eran", explicó con una sonrisa sobre sus primeros pasos en las pistas.

Robredo ya ganó este torneo en 2004 ante el italiano Federico Gaio, un "momento inolvidable" ante su afición, que tendrá la oportunidad de despedirle en la pista donde debutó con 17 años en un torneo ATP. Para ello, el tenista ha querido llegar en buena forma física, por lo que disputó el torneo de Monterrey (México) a principios de marzo.

"Alargar mi carrera por la pandemia no ha sido duro. De hecho, tampoco he jugado mucho este año. He disfrutado de la familia y el motivo principal de mi retirada es porque tengo otras prioridades", expresó el veterano jugador, quien acumula 890 partidos en 23 años de carrera con un palmarés de 12 títulos.

"HE CONSEGUIDO LO QUE HE MERECIDO"

A lo largo de su trayectoria, Robredo estuvo entre los treinta mejores del mundo durante once temporadas y formó parte del equipo que conquistó la Copa Davis en los años 2004, 2008 y 2009. "Siempre he dado el máximo, por lo que me quedo muy tranquilo. He conseguido lo que he merecido", apuntó.

"He tenido muchos obstáculos, como todos, y he sido capaz de ir saltándolos. Querer darle vuelta a todos los impedimentos te ayuda a llegar arriba del todo", admitió el tenista, actualmente el número 343 del ranking ATP.

Sobre su nueva etapa, Robredo explicó que no quiere desvincularse del tenis al cien por cien. "Lo que empezó como un juego se convirtió en mi vocación, por lo que no me alejaré de este deporte", indicó el gerundense, que se despedirá en el mismo escenario donde grandes personalidades de este deporte ya lo hicieron previamente como Sergi Bruguera, Albert Costa, Albert Montañés o Galo Blanco.