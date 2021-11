Torrens y María Conde bendicen el debut de Méndez

Doble estreno de España, seleccionador y camino al Eurobasket 2023, con triunfo en Hungría

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) –

La selección española femenina de baloncesto comenzó este jueves con victoria la nueva etapa del técnico Miguel Méndez, un trabajado triunfo (62-66) a domicilio ante Hungría, en el inicio también de la fase de clasificación del Eurobasket de 2023.

Tras un verano amargo y la salida de Lucas Mondelo, el combinado nacional volvió a la acción con el primer partido de Méndez. El experimentado técnico, con apenas dos entrenamientos, aún tiene que dar su toque a la selección, pero España funcionó a nivel suficiente para superar el a priori duelo más duro de la fase. El domingo España se medirá a Rumanía en Almería en la segunda jornada

Alba Torrens (19 puntos) y María Conde (16 puntos y 13 rebotes) brillaron en el Pabellón de Deportes de Szekszard, donde las locales apretaron para responder a cada golpes español. Con la ausencia de la campeona de la WNBA Astou Ndour, la zona fue un problema para la defensa española, con una Hatar que se fue a 22 puntos.

Los nervios del estreno de una nueva etapa se dejaron notar en un primer cuarto malo, con 2 de 11 en tiros de campo. Torrens, con 9 puntos, fue ya el faro, pero las de Méndez necesitaban mejorar y mucho (15-14). La balear tiró también del carro en el inicio del segundo cuarto, cuando la cuatro veces campeona de Europa comenzó a entonar todas las facetas del juego, el balón se movió mejor, el rebote se peleó y las canastas empezaron a entrar.

Hungría frenó el ritmo rival con muchas faltas, y pelearon cada parcial en contra. Así, las de Méndez tuvieron dos buenas opciones de escapada, en especial un 22-30 que supieron maquillar las húngaras antes del descanso (28-33). Hatar era el mayor problema, pero España sumó a María Conde como decisiva junto a Torrens.

El 30-40 de la reanudación tampoco fue definitivo, y en cada pájara Méndez aprovechaba para pulir sus detalles. Faltó compenetración y soltura, pero la calidad superior de las españolas mantuvo siempre un marcador favorable. Goree y Lelik sumaron para las húngaras, pero España también encontró artilleras.

Laura Gil, Leo Rodríguez y Raquel Carrera contribuyeron a que la respuesta local no truncara el doble estreno español, el de una nueva fase continental y el de Méndez al frente. Mediado el último cuarto seguía el toma y daca (51-60) al que no renunció Hungría, el rival más duro, más ante su público, que no evitó que España dé el primer paso para estar en el Europeo de 2023.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADOS: HUNGRÍA, 62 – ESPAÑA, 66. (28-33, al descanso).

–EQUIPOS.

HUNGRÍA: Studer (4), Lelik (11), Raksani (-), Goree (15) y Hatar (22) –quinteto inicial–; Gereben(-), Aho (-), Horvath (6), Kiss (4).

ESPAÑA: Silvia Domínguez (-), María Conde (16), Alba Torrens (19), Raquel Carrera (4) y Laura Gil (11) –quinteto inicial–; Maite Cazorla (4), Leonor Rodríguez (8), Queralt Casas (2), Paula Ginzo (-), Irati Etxarri (2).

–PARCIALES: 15-14, 13-19, 18-20, 16-13.

–ÁRBITROS: Baki, Gajdosz y Jevtovic. Eliminada por faltas Raksani.

–PABELLÓN: Pabellón de Deportes de Szekszard.